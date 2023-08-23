تفاصيل تحويل مبنى ديوان محافظة دمياط إلى مبنى أخضر ذكي

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة تطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، وذلك بحضور ممثلي الجهتين المُنفذة الاستشارية للمشروع.

وقد تناول الاجتماع استعراض مستجدات الموقف المتعلقة بنسب التنفيذ للمشروع وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية ، هذا إلى جانب ما تم تنفيذه بمشروع تطوير كورنيش بطول ١٤٠٠ متر بداية من حديقة بنت الشاطىء وحتى نقابة المهندسين والذى يشمل إنشاء سور للكورنيش و مقاعد وأعمدة إنارة ، وكذلك انشاء أرصفة وشبكة لصرف مياه الأمطار ، هذا إلى جانب تشجير تلك المنطقة ، وتناول الاجتماع أيضًا متابعة موقف تنفيذ النصب التذكارى للشهداء ومناقشة خطة تأثيث وتجهيز المبنى بالأساسيات والأنظمة الحديثة بما يتواكب مع المعايير الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية، والرؤى المستقبلية و بما يساهم فى ميكنة ورقمنة كافة الأعمال التى يقوم بها الديوان وتطوير تلك المنظومة للوصول إلى أعلى مستوى بالخدمات المقدمة للمواطنين..

فيما وقد تابعت الدكتورة منال عوض ، الأعمال الجارية وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة ، كما ناقشت خطة أعمال المرحلة القادمة بجميع مكونات المشروع وذلك للدفع بخطة العمل بالتوازى ، وكذلك موقف خطة رصف طريق كورنيش النيل، حيث أكدت على استكمال العمل بتلك الخطة والاسراع بها وذلك نظرًا لأهمية هذا الطريق وتابعت أيضًا الموقف التنفيذى لمركز السيطرة وخطة تجهيزه استعدادًا لتشغيله.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، آخر التطورات بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، الذى تضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم (المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح ) ، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.