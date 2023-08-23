الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تتابع سير امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، والتي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري.

وتابعت إجراءات مديرية التربية والتعليم؛ لمتابعة سير العملية الامتحانية باللجان التي تم تجهيزها قبل انطلاق الامتحانات، لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات وذلك بإجمالي ٨٤٤ طالبًا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، توفير المناخ الملائم للطلاب والمشرفين والالتزام بالضوابط المنظمة للامتحانات، ومتابعة الموقف أولًا بأول من خلال غرفة العمليات المُنعقدة برئاسة مدير المديرية، وحل أي مشكلات قد تواجه العملية الامتحانية فورًا، مؤكدة متابعة المحافظة لتلك العملية دوريًا.

استعدادات اللجان

وفي وقتٍ سابق، وجّه المهندس علي عبدالرءوف، وكيل وزارة التعليم بمحافظة دمياط، باتخاذ أعلى درجات الاستعداد لبداية امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة توفير بيئة امتحانية مناسبة، من حيث نظافة لجان الامتحانات وصلاحية المرافق ودورات المياه ومحيط المدارس والتأكد من وجود التهوية والإضاءة الجيدة باللجان.

وأوضح وكيل الوزارة، أن اللجان المختصة بمراجعة جهازية اللجان المقرر إقامة امتحانات الدور الثاني بها، انتهت من التأكد من سلامة المقاعد ووجود مراوح مثبتة على الحوائط لتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

إجراءات تأمينية

وأضاف عبدالرءوف، أن الدكتورة منال عوض، تتابع خطوة بخطوة كل الاستعدادات والإجراءات التأمينية بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، لتوفير التأمين المناسب بكل لجنة، وتأمين ممرات السير ومركز توزيع أسئلة الامتحانات وإخطار مجالس المدن وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، لعمل اللازم، مشددًَا على ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب والمشرفين والالتزام بالضوابط المنظمة للامتحانات، ومتابعة الموقف أولًا بأول من خلال غرفة العمليات المُنعقدة برئاسة مدير المديرية، وحل أي مشكلات قد تواجه العملية الامتحانية فورًا.

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