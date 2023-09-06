وزير الزراعة يشارك في المنتدي الإفريقي لنظم الغذاء في تنزانيا الاتحادية

غادر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القاهرة متوجها إلى مدينة دار السلام بجمهورية تنزانيا الاتحادية للمشاركة في المنتدي الإفريقي لنظم الغذاء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يأتي هذا في إطار التعاون الإقليمي مع مختلف دول القارة الإفريقية وتلبية لدعوة من سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية.

وزير الزراعة يلقي كلمة نيابة عن الرئيس السيسي

ومن المقرر أن يلقي القصير كلمة نيابة عن رئيس الجمهورية بالجلسة الرئاسية، فضلا عن مشاركته في عدد من الجلسات الجانبية بالمنتدى، واللقاءات الثنائية مع نظرائه من دول القارة الإفريقية لبحث أوجه التعاون المختلفة على الصعيدين الثنائي والمتعدد وذلك لدعم جهود القارة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي ومتطلبات استدامة الأنظمة الغذائية بها.

ويرافق وزير الزراعة خلال الزيارة د. سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.