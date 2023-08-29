الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يتابع تطوير منظومة "كارت الفلاح" وحوكمة الأسمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي اجتماعا مع بعض قيادات الوزارة المعنيين بمنظومة كارت الفلاح بحضور ممثلي البنك الزراعي وشركة اي فاينانس.

وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم من جهود في مجال التحول الرقمي وكذلك آليات تطوير منظومة كارت الفلاح وتضمن العرض زيادة مدة صلاحية الكارت من 3 سنوات إلى 5 سنوات. 

إصدار كارت الفلاح خلال 15 يوما 

وشدد "القصير" خلال الاجتماع على ضرورة ان يتم استصدار الكروت الجديدة خلال 15 يوما على أقصى تقدير ، مع التأكيد على ضرورة تطوير منظومة حوكمة الاسمدة المدعمة وايجاد منظومة رقمية لمتابعة حركة السيارات الناقلة للاسمدة لمزيد من الحوكمة والرقابة.

واكد القصير أهمية الكارت وضرورة العمل على تطويره بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحقق مزيدا من الفوائد للمزارعين بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على ان يتم تقديم تقرير اداء اسبوعي لجهود تطوير المنظومة.

ووجه قيادات الوزارة بتكثيف المرور على الجمعيات الزراعية ومتابعة برامج شحن الاسمدة على مستوى الجمهورية لمواجهة اي مشكلات وحلها على الفور.

تكثيف حملات التفتيش والرقابة 

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.

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