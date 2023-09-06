الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التخطيط: الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ14.170 ألف فصل مدرسى بقرى "حياة كريمة"

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

حققت مبادرة تطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، تقدمًا ملحوظًا فى معدلات إتاحة خدمات التعليم قبل الجامعى فى قرى المرحلة الأولى من المبادرة، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وصيانة 1242 مدرسة.

التعليم قبل الجامعي

ووفق تقرير صادر عن  وزارة التخطيط  حصل عليه "الدستور"، وزعت الـمشروعات المنفذة فى مجال خدمات التعليم قبل الجامعى ما بين محافظة البحيرة 116 مدرسة، المنيا 113 مدرسة، أسيوط 107 مدارس، سوهاج 100 مدرسة، المنوفية 86 مدرسة، بنى سويف 81 مدرسة، الفيوم 80 مدرسة، قنا 75 مدرسة، الجيزة 66 مدرسة، القليوبية 63 مدرسة، الأقصر 59 مدرسة، أسوان 58 مدرسة، الشرقية 57 مدرسة، الغربية 49 مدرسة، دمياط 43 مدرسة، كفرالشيخ 38 مدرسة، الدقهلية 29 مدرسة، الإسكندرية 10 مدارس، الإسماعيلية 7 مدارس، الوادى الجديد 5 مدارس.

إنشاء فصول جديدة 

كما أشار التقرر إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ14.170 ألف فصل فى قرى المرحلة الأولى من المبادرة، ووزعت المشروعات المنفذة بين محافظة البحيرة 2592 فصلًا مدرسيًا، سوهاج 1332 فصلًا، المنيا 1283 فصلًا، أسيوط 1217 فصلًا، قنا 896 فصلًا، الفيوم 867 فصلًا، المنوفية 833 فصلًا، بنى سويف 780 فصلًا، الشرقية 558 فصلًا، الجيزة 556 فصلًا، أسوان 511 فصلًا، الأقصر 448 فصلًا، الدقهلية 447 فصلًا، الغربية 404 فصول، القليوبية 396 فصلًا، دمياط 349 فصلًا، كفرالشيخ 325 فصلًا، الإسكندرية 173 فصلًا، الوادى الجديد 102 فصل، الإسماعيلية 101 فصل.

وفيما يخص مشروعات الخدمات الزراعية، تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 286 مركزًا فى قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى وزعت بين محافظة البحيرة 43 مشروعًا، سوهاج 30 مشروعًا، أسوان 24 مشروعًا، المنيا 21 مشروعًا، المنوفية 20 مشروعًا، قتا 19 مشروعًا، أسيوط 18 مشروعًا، الفيوم 18 مشروعًا، الأقصر 13 مشروعًا، الجيزة 11 مشروعًا، دمياط 11 مشروعًا، الشرقية 10 مشروعات، القليوبية 9 مشروعات، الدقهلية 8 مشروعات، الغربية 8 مشروعات، بنى سويف 7 مشروعات، الوادى الجديد 6 مشروعات، كفرالشيخ 5 مشروعات، الإسماعيلية 4 مشروعات، الإسكندرية مشروع.

حياة كريمه وزارة التخطيط خدمات التعليم محافظة البحيرة فصل مدرسى

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