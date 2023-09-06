الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنجازات كبيرة ومشروعات خدمية وتنموية تحققها "حياة كريمة" بالبحيرة

حياة كريمة
حياة كريمة

قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إن العمل يجري على قدم وساق لإنجاز المشروعات المخطط لها بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى  "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.  

وأوضحت بلبع أن محافظة البحيرة تُولى اهتماماً بالغاً لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بالقرى المستهدفة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، حيث يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع 8868 مشروع فى شتى القطاعات بـ6 مراكز بالمرحلة الأولى "دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون" بإجمالي 42 قرية رئيسية و238 وحدة قروية و3967 تابع، بلغت المساحة المستهدفة 4569 كم ويستفيد منها 3.5 مليون نسمة.

متابعة مشروعات حياة كريمة بالبحيرة 

وتشهد محافظة البحيرة تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن مبادرة الرئيس لتوفير حياة كريمة للأهالي بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات وذلك في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنمية وتطوير الريف المصري، لتوفير حياة كريمة وإحداث تغير شامل فى حياة الأفراد وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات.

تابعت الدكتورة نهال بلبع الأعمال الجارية ضمن المبادرة بنطاق مركزى أبو المطامير وحوش عيسى ومنها بمركز أبو المطامير، محطة معالجة بلال بن رباح بقرية الشجاعة ووحدة طب أسرة الياسينية ومدرسة كوم الفرج للتعليم الأساسي ونقطة الشرطة ومجمع خدمات المواطنين بكوم الفرج وسوق الخضر والفاكهة بقرية أبو بكر الصديق ونقطة إسعاف المهدية ونقطة إطفاء أبوالعطا ومحطة الصرف الصحى بأبو بكر الصديق ومجمع الخدمات الزراعية بالنجيلى بمركز حوش عيسي مبنى نقطة الإطفاء وموقف سيارات الكوم الأخضر.

حياة كريمة بالبحيرة مشروعات حياة كريمة مركز حوش عيسى محافظة البحيرة نهال بلبع

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