تقديم 649 ألف خدمة طبية مجانية خلال مبادرة "100 يوم صحة" فى البحيرة

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه يتم تنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 يوم صحة"، والتي انطلقت في 25 يونيو الماضي وتستمر حتى أكتوبر المقبل بهدف تقديم خدمات طبية مجانية للمواطنين بجميع القرى والمراكز والنجوع.

وذلك من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة وسط إقبال متزايد من المواطنين المترددين، حيث قدمت خدماتها المجانية في صحة المرأة لعدد 37276 منتفعة زيارة أولى، و212063 زيارة دورية وفي السمعيات لعدد 25766 والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي لعدد 140735 والأورام السرطانية لعدد 205203 وصحة الأم والجنين لعدد 9774 والمقبلين على الزواج لعدد 18173.

مبادرة "100 مليون صحة" بالبحيرة

وأشارت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إلى أن المبادرة من المبادرات الصحية الرائدة التي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات ضمن المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" وتقديم الخدمات الوقائية ومبادرات الصحة العامة.

ووجّهت الدكتورة نهال بلبع، بضرورة التنسيق الكامل وتقديم أوجه التعاون للفرق الطبية للعمل على إنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها، ودعت مواطني المحافظة إلى سرعة التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة بكل مواقعها الثابتة والمتنقلة بنطاق المحافظة.

جدير بالذكر أن الحملة تنفذ بمحافظة البحيرة من خلال 235 وحدة رعاية أساسية وعدد 32 فريقًا متحركًا سيتم زيادتهم تدريجيًا طبقًا لعدد المنتفعين.

دعم صحة المرأة وفحص الأمراض المزمنة

كما تقدم المبادرة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة الموجودة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى "دعم صحة المرأة المصرية - فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال - العناية بصحة الأم والجنين"، ويوجد 16 مكانا على مستوى المحافظة لتقديم خدمة فحص المقبلين على الزواج".

ويتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 32 فريقا متحركا بالعيادات المتنقلة بواقع عيادتان بكل مركز، بعدد 16 مركزا بالمحافظة، وقابلة للزيادة حسب نسبة التردد، ويتم من خلالها تقديم خدمات مبادرات "دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية".

كما تقدم خدمات الصحة الإنجابية من خلال تلك المبادرات، وتقدم خدمة التثقيف والتوعية الصحية من خلال فرق التثقيف الصحي والتواصل المجتمعي، غير ما تقدمه القوافل الطبية العلاجية من خدمات متعددة.