الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خريطة مشروعات المياه والصرف الصحى بقرى "حياة كريمة"

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خريطة المشروعات المنفذه فى مجال تطوير وتحسين شبكات مياه الشرب تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى قرى المرحلة الأولى البالغ عددها 1477 قرية.

مشروعات مياه الشرب 

وأشارت الوزارة، فى تقرير حصلت عليه “الدستور”، إلى الانتهاء من 1043 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 24 ألف وصلة مياه، وزعت بين محافظة البحيرة 216 مشروعا، المنيا 172 مشروعا، أسوان 81 مشروعا، قنا 69 مشروعا، الفيوم 63 مشروعا، سوهاج 62 مشروعا، بنى سويف 59 مشروعا، الغربية 54 مشروعا، المنوفية 50 مشروعا، الشرقية 41 مشروعا، القليوبية 36 مشروعا، الدقهلية 26 مشروعا، الأقصر 25 مشروعا، دمياط 24 مشروعا، كفر الشيخ 18 مشروعا، الجيزة 17 مشروعا، الوادى الجديد 14 مشروعا، أسيوط 8 مشروعا، الإسكندرية 4 مشروعا، الإسماعيلية 4 مشروعا.

محطات تنقية المياه 

وحول برنامج توفير محطات تنقية مياه الشرب، تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 169 محطة مياه شرب، ومستهدف إنشاء وتطوير 167 محطة معالجة صرف صحى، موزعة بين محافظة الشرقية 2 محطة، محافظة المنوفية 2 محطة، محافظة قنا 2 محطة، محافظة الجيزة 1 محطة، محافظة القليوبية 1 محطة، محافظة الوادى الجديد 1 محطة.

مشروعات الصرف الصحي 

وفيما يخص مشروعات الصرف الصحى المتكاملة، تم الانتهاء من 739 مشروع صرف صحى، ومن المستهدف تنفيذ 1441 مشروع صرف صحى جديد، موزعة بين محافظة سوهاج 154 مشروعا، أسوان 78 مشروعا، المنيا 78 مشروعا، أسيوط 68 مشروعا، قنا 66 مشروعا، البحيرة 58 مشروعا، المنوفية 43 مشروعا، الأقصر 39 مشروعا، الجيزة 32 مشروعا، الفيوم 29 مشروعا، الغربية 27 مشروعا، بنى سويف 25 مشروعا، الدقهلية 21 مشروعا، القليوبية 21 مشروعا، الشرقية 13 مشروعا، دمياط 10 مشروعات، الوادى الجديد 5 مشروعات، كفر الشيخ 4 مشروعات، الإسكندرية 3 مشروعات، الإسماعيلية 2 مشروع.

وزارة التخطيط شبكات مياه الشرب حياة كريمه مياه شرب محطات تنقية مياه الشرب مشروعات الصرف الصحي الصرف الصحي

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