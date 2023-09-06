الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

التخطيط: إنشاء 382 وحدة صحية و317 وحدة إسعاف بقرى "حياة كريمة"

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بنهاية العام المالى 2022/2023، على مستوى برنامج توفير وحدات الرعاية الصحية الأساسية وإتاحة المستشفيات المركزية.

تطوير الوحدات الصحية 

وأشارت وزارة التخطيط، وفق تقرير حصلت عليه “الدستور”، إلى الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لـ 382 وحدة صحية بقرى حياة كريمة، والإنتهاء من الأعمال الإنشائية لمستفشى إدفو المركزى بمحافظة أسوان.

أبرز المشروعات الصحية 

وزعت مشروعات الوحدات الصحية المنفذة بين المحافظات كالآتى: محافظة البحيرة 64 وحدة صحية، محافظة سوهاج 55 وحدة، محافظة المنيا 49 وحدة، محافظة أسيوط 37 وحدة، محافظة الشرقية 37 وحدة، محافظة قنا 28 وحدة، محافظة المنوفية 22 وحدة، محافظة الفيوم 19 وحدة، محافظة الدقهلية 16 وحدة، محافظة الغربية 12 وحدة، محافظة دمياط 10 وحدات، محافظة كفر الشيخ 10 وحدات، محافظة الجيزة 7 وحدات، محافظة بنى سويف 7 وحدات، محافظة القليوبية 4 وحدات، محافظة الوادى الجديد 4 وحدات، محافظة الإسكندرية 1 وحدة صحية.

تطوير نقاط الإسعاف 

أما عن برنامج تطوير نقاط الإسعاف، أظهر التقرير أنه تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لـ 317 وحدة إسعاف على مستوى قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

خريطة نقاط الإسعاف 

ووزعت وحدات الإسعاف المنفذة بين محافظة البحيرة 49 وحدة، محافظة سوهاج 35 وحدة، محافظة أسيوط 25 وحدة، محافظة المنيا 24 وحدة، محافظة قنا 23 وحدة، محافظة أسوان 21 وحدة، محافظة الفيوم 19 وحدة، محافظة الأقصر 16 وحدة، محافظة الجيزة 16 وحدة، محافظة المنوفية 14 وحدة، محافظة دمياط 13 وحدة، محافظة الإسماعيلية 10 وحدات، محافظة الوادى الجديد 9 وحدات، محافظة الغربية 8 وحدات، محافظة بنى سويف 8 وحدات، محافظة الدقهلية 7 وحدات، محافظة الشرقية 7 وحدات، محافظة القليوبية 6 وحدات، محافظة كفر الشيخ 6 وحدات، محافظة الإسكندرية 1 وحدة.

وزارة التخطيط حياة كريمه مشروعات حياة كريمة الرعاية الصحية الوحدات الصحية نقاط الإسعاف

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