"حياة كريمة": نعتمد استراتيجية تمكين الأسر بدلًا من المساعدات المباشرة (فيديو)

كشفت الدكتورة مروة فخري، المديرة التنفيذية لمؤسسة حياة كريمة، أن المبادرة تقدم تمكينًا اقتصاديًا للأسر الأولى بالرعاية، وجرى تسليم نحو 61 مشروعًا بقنا لهؤلاء الأسر، موضحة أن المبادرة تعتمد استراتيجية تمكين الأسر بدلًا من المساعدات المباشرة، وأن يكون جميع أفراد المجتمع قادرين على الانضمام لعجلة التنمية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الدولة.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا نقدم كل أنواع الدعم للمواطنين في قرى حياة كريمة للعمل وتنفيذ المشروعات، كما تسعى المبادرة للقضاء على الفقر من خلال تسليم الأسر الأولى مشروعات تضمن دخلًا لهم شهريًا بجانب تمكين المرأة، فضلًا عن توفير عمل لائق في صور مشروعات تمكين أو ملتقيات التوظيف التي تنظمها المبادرة على مستوى المحافظات.

"حياة كريمة": نقدم كل أنواع الدعم للمواطنين في قرى حياة كريمة للعمل وتنفيذ المشروعات

وأشارت الدكتورة مروة فخري، المديرة التنفيذية لمؤسسة حياة كريمة، إلى أن كل واحد يعمل بحرفته وموهبته في قريته، ونقدم دورات لتوعية المواطنين بأهمية المشروعات، لافتة إلى أنه تم تسليم 61 مشروعًا للفئات الأولى بالرعاية بمحافظة قنا، منها ورش ومحال.