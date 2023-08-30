الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلال تفقده مشروعات "حياة كريمة".. محافظ قنا يوجه بتطهير ترعة الغلاسي

محافظ قنا
محافظ قنا

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليو الأربعاء، بتطهير ترعة الغلاسي الممتدة بين مركزيّ قنا ودشنا بطول ٣٣ كم، جاء ذلك خلال مروره، لتفقد عدد من مشروعات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرى أبودياب، رافقه المهندس كمال محمود، وكيل وزارة الري بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

وكلف محافظ قنا مسئولو الري، بإنزال معدات التطهير فورا، كما كلف مسئولي الوحدات المحلية لمدينتي قنا ودشنا، ورؤساء القري التي تمر بها الترعة بالتنسيق مع هندسة الري، لرفع نواتج التطهير أولا بأول، مؤكدا علي ضرورة توفير بيئة نظيفة وصحية لأهالي التجمعات السكنية على جانبيّ الترعة في مركز دشنا شمالي محافظة قنا.

المحافظ يشدد على منع إلقاء القمامة في الترع

كما شدد محافظ قنا وفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا اليوم الأربعاء، على رؤوساء القرى بعدم السماح للمواطنين بإلقاء القمامة داخل مجري الترعة، وتحرير محاضر لكل من يخالف ذلك، مطالبا الأهالي بدعم جهود الأجهزة التنفيذية في سعيها نحو توفير بيئة صحية وآمنه لهم.

كما وجه الداودي خلال زيارته لمركز ومدينة دشنا، مسؤولي الري والوحدات المحلية لمدينتيّ دشنا وقنا بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجارى المائية داخل النطاق الجغرافي لكلتا المدينتين، والقرى التابعة لهما من حيث حالة التطهير ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث ورفع المخلفات ونواتج التطهير فور جفافها مباشرةً وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، مشددا بضرورة وضع جدول زمني لتطهير جميع الترع والمصارف بشكل دورى وعدم السماح بتجمع المخلفات خلف بوابات حجز المياه فى تلك الترع.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ قنا بدأ جولته التفقدية لعدد من المشروعات بمركز دشنا منذ الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء.

حياة كريمه أعمال مبادرة حياة كريمة أخبار محافظة قنا محافظ قنا الفريق مهندس كامل الوزير يشهد تدشين وبدء العمل في محور دشنا

مواد متعلقة

حريق يلتهم 10 منازل فى قنا.. وقوات الحماية المدنية تنتقل للسيطرة

مقتل زوجين وإصابة نجلهما فى حادث بقنا

ضبط كمية من اللحوم الفاسدة خلال حملة بمركزى قنا وأبوتشت

توجيه من محافظ قنا لمدير إدارة الشئون الوقائية الجديد

محافظ قنا يبحث دراسات البنية الأساسية لمشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا"

محافظ قنا: توفير 165 مركب صيد لتوفير فرص عمل بالقرى الأكثر احتياجًا

الأكثر قراءة

المنوفية تودع "طبيب الغلابة".. كرّس حياته لخدمة الأهالى والكشف مجانى

بالأسماء.. التشكيل الجديد لـ"المجلس الخاص" بمجلس الدولة فى الحركة القضائية 2024

جريمة مرعبة في قليوب.. ابنة الخالة قتلت "محمد" وسارت بجنازته

بديل "صلاح".. جواو فيليكس يحسم موقفه من الانضمام إلى ليفربول

بدء حصاد الأرز بعد أسبوعين.. ووزير التموين: توقعات بثبات سعره عند 22 جنيهًا

وزير الدفاع يلتقى عددًا من قادة القوات المسلحة: نقدر جهود وتضحيات رجالنا على جميع الاتجاهات الاستراتيجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العرب.. وجهة نظر يابانية

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)