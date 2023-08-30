خلال تفقده مشروعات "حياة كريمة".. محافظ قنا يوجه بتطهير ترعة الغلاسي

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليو الأربعاء، بتطهير ترعة الغلاسي الممتدة بين مركزيّ قنا ودشنا بطول ٣٣ كم، جاء ذلك خلال مروره، لتفقد عدد من مشروعات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرى أبودياب، رافقه المهندس كمال محمود، وكيل وزارة الري بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكلف محافظ قنا مسئولو الري، بإنزال معدات التطهير فورا، كما كلف مسئولي الوحدات المحلية لمدينتي قنا ودشنا، ورؤساء القري التي تمر بها الترعة بالتنسيق مع هندسة الري، لرفع نواتج التطهير أولا بأول، مؤكدا علي ضرورة توفير بيئة نظيفة وصحية لأهالي التجمعات السكنية على جانبيّ الترعة في مركز دشنا شمالي محافظة قنا.

المحافظ يشدد على منع إلقاء القمامة في الترع

كما شدد محافظ قنا وفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا اليوم الأربعاء، على رؤوساء القرى بعدم السماح للمواطنين بإلقاء القمامة داخل مجري الترعة، وتحرير محاضر لكل من يخالف ذلك، مطالبا الأهالي بدعم جهود الأجهزة التنفيذية في سعيها نحو توفير بيئة صحية وآمنه لهم.

كما وجه الداودي خلال زيارته لمركز ومدينة دشنا، مسؤولي الري والوحدات المحلية لمدينتيّ دشنا وقنا بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجارى المائية داخل النطاق الجغرافي لكلتا المدينتين، والقرى التابعة لهما من حيث حالة التطهير ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث ورفع المخلفات ونواتج التطهير فور جفافها مباشرةً وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، مشددا بضرورة وضع جدول زمني لتطهير جميع الترع والمصارف بشكل دورى وعدم السماح بتجمع المخلفات خلف بوابات حجز المياه فى تلك الترع.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ قنا بدأ جولته التفقدية لعدد من المشروعات بمركز دشنا منذ الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء.