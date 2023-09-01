دراسة حديثة.. الالتهاب يؤثر على نتائج جراحة فقدان الوزن

أظهرت دراسة حديثة أن ارتفاع مستويات الالتهاب لدى المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يخضعون لجراحة السمنة، ينبئ بفقدان الوزن بشكل أقل بعد ستة أشهر.

وجدت الدراسة التابعة للمعهد الوطني لأبحاث الصحة والرعاية أن ارتفاع مستويات الالتهاب في دم المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يخضعون لجراحة السمنة ينبئ بفقدان الوزن بشكل أقل بعد ستة أشهر.

نُشرت هذه الدراسة في الطب النفسي بقيادة باحثين من معهد الطب النفسي وعلم النفس وعلم الأعصاب (IoPPN)، كلية كينجز لندن، وهي أول دراسة تبحث في الروابط بين الاكتئاب والالتهاب لدى المرضى الذين يعانون من السمنة قبل وبعد جراحة السمنة.

وأظهر التحليل وجود علاقة قوية بين الاكتئاب والالتهاب لدى المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة قبل وبعد الجراحة، مشيرًا إلى أن الالتهاب المتزايد، وليس الاكتئاب، هو الذي كان يؤدي إلى ضعف فقدان الوزن بعد جراحة السمنة.

ومن المعروف أن الاكتئاب والسمنة يحدثان معًا في كثير من الأحيان، وتشير الأبحاث السابقة إلى أن إطلاق البروتينات الالتهابية كجزء من الاستجابة المناعية قد يكون آلية مرضية مشتركة تؤدي إلى كلا الحالتين، لتحسين فهم هذه العلاقة ودورها المحتمل في السمنة ونتائج جراحة السمنة، بحثت الدراسة في الاختلافات في البروتينات التي يتم إطلاقها في الجسم أثناء الالتهاب بين المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يعانون من الاكتئاب والذين يخضعون لعملية جراحية.

بعد ستة أشهر من الجراحة، استمر مرضى السمنة الذين عانوا من الاكتئاب قبل الجراحة في الحصول على مستويات أعلى من IL-6 وCRP في الدم، على الرغم من عدم وجود اختلاف في فقدان الوزن بين أولئك الذين يعانون من الاكتئاب والذين لا يعانون منه.

جراحة السمنه وفقدان الوزن

أدت جراحة السمنة بشكل عام إلى فقدان الوزن لدى جميع المرضى بما يتماشى مع ما هو متوقع، كما شهد غالبية المرضى الذين أصيبوا سابقًا بالاكتئاب قبل الجراحة انخفاضًا في أعراضهم بحيث لم يعودوا يعتبرون مكتئبين سريريًا. من بين 44 مريضًا كانوا يعانون من الاكتئاب قبل الجراحة، أكمل 29 مريضًا المتابعة لمدة ستة أشهر، ونحو الثلث فقط (34.5%؛ 10 مرضى) من هؤلاء لا يزالون يعانون من الاكتئاب السريري بعد الجراحة.

وقام الباحثون بتحليل ما إذا كانت قياسات الالتهاب والاكتئاب قبل الجراحة قد تكون قادرة على التنبؤ بفقدان الوزن والاكتئاب بعد الجراحة.

أظهر هذا أن المستويات الأعلى من بروتين CRP تنبأت بانخفاض فقدان الوزن عند المتابعة لمدة ستة أشهر. ومع ذلك، فإن مستويات CRP في الدم قبل الجراحة لم تتنبأ بمستويات الاكتئاب بعد ذلك؛ بدلاً من ذلك، تم التنبؤ بهذا بسبب الاكتئاب قبل الجراحة وتجربة صدمة الطفولة.