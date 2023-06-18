الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشارى سمنة: الصيام المتقطع ليس نظامًا غذائيًا وغير مناسب لجميع الحالات

الصيام المتقطع
الصيام المتقطع

قال الدكتور محمد الشافعي، استشاري السمنة والتغذية العلاجية بجامعة القاهرة، إن الصيام المتقطع ليس نظامًا غذائيًا كما يتوقع الكثيرون، بل هو نظام عام يتم غرس بداخله بروتوكول النظام الغذائي. 

وأكد الشافعي، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن النظام الذي سيتم وضعه داخل الصيام المتقطع ونوعية الأكل الذي يتم تناوله هو الذي يجعل الجسم يفقد الجزء المرغوب من الوزن، وفكرة الصيام المتقطع قادمة من فكرة الصيام بالأديان السماوية.

الصيام المتقطع 

وأضاف في حديثه، أن الصيام المتقطع يؤدي إلى تحسين خلايا الجسم، خاصة وأنه يقلل من نشاط الخلايا السرطانية.

وتابع: "الصيام المتقطع لا يتوافق مع بعض الأشخاص، مثل الذين يعانون من نقص المعادن بالجسم، مرضى السكر، ذوي الأمراض المزمنة، لذا لا يجب اتباع هذا النظام المتقطع إلا بعد السماح المباشر من طبيب متخصص". 

مخاطر الصيام المتقطع

واستطرد: "أول نجاح في الدايت هو تثبيت الوزن، ثم تأتي مرحلة الفقد في المرحلة التالية". 

وذكر أن السيدات لديهن هوس التخسيس بصورة كبيرة، ولكن يجب السيطرة على هذا الهوس من خلال اتباع نظام غذائي متوازن حتى لا يتم حرمان الجسد من العناصر المختلفة، كما أنه يجب إجراء تحاليل طبية كاملة قبل البدء في نظام غذائي.

محمد الشافعي استشاري سمنة الصيام المتقطع مخاطر الصيام المتقطع السفيرة عزيزة دي ام سي

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