أول طبيب مصري عربي يحصل على درع التميز والابتكار في علاج السمنة.. القصة كاملة

استضاف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، عبر تطبيق "زووم"، الدكتور محمد عبيد، أول طبيب مصري عربي يحصل على درع التميز والابتكار في علاج السمنة، واستشاري جهاز هضمي ومناظير وعلاج السمنة بالقصر العيني.

وأكد رشوان أن استضافة الدكتور محمد عبيد، ليست لها صفة إعلانية ولكنه بطل من أبطال مصر الذين رفعوا راية مصر عالية بالخارج، فكان لزاما على الإعلام المصري تسليط الضوء عليه.

أبناء القصر العيني رموزا للطب حول العالم

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبيد، أن القصر العيني كان له الفضل في تخريج رموز كبيرة جدا في الطب بفروعه المختلفة، قائلا: "أبناء القصر العيني من الأطباء هم رموز بالعالم كله في شتى فروع الطب".

وحول الدرع الحائز عليه الدكتور محمد عبيد، أوضح أنه كان من أكثر الأطباء الناشرين لأبحاث السمنة دون جراحة، مؤكدا أن الجائزة تمنحه فرصة أن يكون مدربا لكل أطباء العالم لكيفية تركيب بالونة التخسيس بدون جراحة أو مضاعفات.