عودة الكمامات.. موظفين بأم المصريين يتحدثون لـ"الدستور" عن عودة الإجراءات الاحترازية لـ"EG5"

بمجرد أن تطأ أقدامك أرض مستشفى أم المصريين، حتى تجد أفراد الأمن يطلبون منك ارتداء الكمامة الطبية، ويرشون الكحول المطهر على يديك، ويطلبون منك عدم ملامسة الأسطح والجلوس على مساحات متفرقة.

استنفار في أم المصريين لتطبيق الإجراءات الاحترازية



سادت حالة من الاستنفار بين العاملين في مستشفى أم المصريين إذ سعوا إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية، فيطالبون الأهالي بارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على التباعد في الجلوس، وذلك لتفادي نفشي المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد EG 5 بين المرضى الوافدين على مستشفى القصر العيني القديم.

وزارة الصحة والسكان تعلن أول حالتين بالمتحور الجديد

أعلنت وزارة الصحة والسكان خلال الفترة الراهنة، تسجيل أول حالتين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد EG 5، مطالبة المواطنين بالعودة إلى إرتداء الكمامات الطبية وتجنب ملامسة الأسطح الملوثة، واستخدام الكحول والمطهرات الطبية، والإلتزام بقواعد التباعد الاجتماعي خلال الجلوس المواصلات العامة، ومترو الأنفاق، وخلال التواجد في المصالح الحكومية والمستشفيات.

منظمة الصحة العالمية تعلن المتحور الجديد بأنه الأكثر انتشارًا



أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نسبة الإصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد Eg 5، تخطى خلال الشهر الماضي المليون إصابة حول العالم، وأشارت أن أغلبهم في دول أوربا، وأوضحت أن أعراض الفيروس الجديد لا تختلف عن نزلات الأنفلونزا العادية، إلا أن حدتها أقوى، وأرتفاع درجة الحرارة يستمر لأكثر من 3 أيام، إلا أنها نهوت أن الشفاء من المتحور الجديد نسبته كبيرة جدًا.

موظفين في مستشفى أم المصريين: نشدد على الكمامات الطبية لحماية الأهالي

حاورت "الدستور" عدد من الموظفين في مستشفى أم المصريين في محافظة الجيزة، للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتزام المواطنين بها، إذ قال محمد إبراهيم، موظف أمن في مستشفى أم المصريين، التابعة لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور" إن التعليمات جاءت إليه من إدارة المستشفى تلزمه بالتنبيه على المواطنين بارتداء الكمامات الطبية خلال رحلتهم داخل المستشفى، معقبًا: "نطلب من المواطن أن يشتري كمامة أو نعطية كمامة ومن ثم يدخل إلى المستشفى".

فيما قال علي الدين محمد، موظف إداري في مستشفى أم المصريين، في محافظة الجيزة لـ"الدستور" إن المستشفى يتم تعقيمها وغسل أركانها بالكلور والمواد المطهوة للحفاظ على نظافة الأسطح، التي لها دور كبير في نقل الأمراض، منوهًا: "ياريت الناس كلها تحافظ على نفسها مش محتاجين نعيد أزمة كورونا 2020".



أضاف كريم عبدالله، ممرض في مستشفى أم المصريين، التابعة لمحافظة الجيزة، قائلًا لـ"الدستور" إنه مسؤول عن دخول الحالات إلى العيادات، معقبًا: "امنع الحالة من الدخول بدون كمامة، وذلك لتجنب انتشار المتحور الجديد".