مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة: حضانة المتحور الجديد قد تصل لـ4 أيام

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن فترة حضانة المتحور الجديد قد تصل إلى 4 أيام، وقد يصاب شخص بالفيروس دون ظهور الأعراض عليه، أي أنه يكون حاضنا للفيروس وينقل العدوى للآخرين، وبالتالي فإن علينا اتباع أساليب الوقاية ولا توجد خطورة حتى هذه اللحظة.

وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى: «نقول الحقائق تماما حتى نطمئن الناس، ولكن هناك نقطة مهمة جدا، نحن في فصل الصيف هناك من يخرجون من الحر إلى الهواء والمكيفات، ما يؤدي إلى الإصابة بالزكام والرشح والالتهابات التنفسية».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية: «من يصاب بأي أعراض تنفسية عليه أن يعتكف في بيته يومين أو 3 أيام ويستعمل مناديل ورقية حتى لا ينشر العدوى بين أهله، ويجب ألا يذهب إلى العمل أو يستخدم المواصلات إلا في الضرورة القصوى، وإذا أصبنا بهذه الأعراض يمكننا الحصول على شيء بسيط مثل باراسيتامول».

الفئات الأكثر عرضة

وأعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، عن الفئات الأكثر عرضة لمخاطر فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة، أولهم كبار السن لمعاناتهم من ضعف المناعة، والأطباء باعتبارهم أكثر تعامل مع المواطنين، مؤكدا أهمية الحصول على لقاحات كورونا لا سيما الجرعة التنشيطية ودورها في تعزيز الجهاز النوعي للجسم.