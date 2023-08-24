أبرز أعراض متحور كورونا الجديد إيريس EG.5 بعد ظهوره في 51 دولة

أبرز أعراض متحور كورونا الجديد .. ارتفعت معدلات البحث والاستعلام خلال الساعات القليلة الماضية بكثافة عالية، للتعرف على متحور كورونا الجديد " ايريس" وأعراض الإصابة به، في ظل زيادة التخوفات من إرتفاع معدلات الإصابة عقب تحذيرات منظمة الصحة العالمية من شدة أعراض المرض و المتحور ايريس ، والتى تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا من قبل.

متحور كورونا الجديد ايريس

إضافة إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، بعد زيادة معدلات الاستعلام والبحث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وثريد، على ضرورة المتابعة الطبية والتعرف على أعراض الإصابة متحور كورونا الجديد EG.5 إيريس، مع أخذ الاحتياطات اللازمة.

انتشر سريعا في عدد من الدول

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان المصرية، عن أبرز أعراض متحور كورونا الجديد، خاصة بعد إكتشاف خالتى إصابة بالمتحور ايريس، ونظراً لانتشاره السريع في عدد من دول العالم وبدأ العلماء والأطباء في البحث عن أسباب وأعراض الإصابة بالمتحور ، وسبل العلاج اللازمة له.

كما هيمن المتحور الجديد ايريس على الولايات المتحدة الأمريكية من إرتفاع لمعدلات الإصابة والتسبب في الإصابة بكوفيد 19، وأيضًا في عدة دول ومناطق أخرى من العالم ، حيث يشهد المتحور الجديد ما يقرب من 30 طفرة في الحمض الأمينة له مع إرتفاع البروتين به خلافا لمتحور اوميكرون السابق.

ظهر في 51 دولة بينها مصر

كذلك ، ارتفعت حالة القلق والترقب من إرتفاع معدلات الإصابة بالمتحور الجديد بعد ظهوره في 51 دولة منها مصر ، وإطلاق تحذيرات من الصحة من سرعة تفشيه وضرورة أخذ الحيطة والحذر نظراً لتشابه أعراضه مع أعراض فيروس كورونا، وتقليل المناعة مع تعرض عدة فئات للإصابة به.

أبرز أعراض متحور كورونا الجديد

فى النهاية، أكدت وزارة الصحة والسكان ، أن أبرز أعراض الإصابة به والتى تتمثل في الآتي:

أولا.. إرتفاع كبير في درجات حرارة الجسم.

ثانياً.. فقدان الشخص المريض بمتحور كورونا لحاستى التذوق والشم.

ثالثاً.. الشعور بصعوبة بالغة في التنفس.

رابعاً.. شعور المصاب بالصداع وأيضًا الضيق وعدم الارتياح.

خامساً.. حدوث سيلان في الأنف.

سادساً.. إلتهاب الحلقه وسعال شديد.

سابعاً.. ألم في عضلات الجسم.

في الختام ، أكدت وزارة الصحة المصرية ، على ضرورة أخذ الحذر من الإصابة بمتحور كورونا الجديد، خاصة بعد إكتشاف حالتى إصابة به خلال الأيام الماضية.