"الصحة" تكشف أعراض متحور كورونا الجديد

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن أعراض متحور "كورونا" الجديد.

وقال عبدالغفار: "هي أعراض إصابات الجهاز التنفسي العلوي، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، الرشح، انسداد الأنف، الإعياء والصداع أحيانًا، كما أن بعض المصابين قد يشتكون من آلام بالمعدة مع نوع من أنواع الإسهال".

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية dmc، أنه لا توجد أعراض مميزة لـمتحور كورونا الجديد، لافتًا إلى أن العرض الخاص بفقد حاسة الشم والذي كان واحدًا من الأعراض المميزة لكورونا، لم يعد منتشرًا أو ظاهرًا بكثرة في الإصابات الأخيرة.

وعن خطورة متحور كورونا الجديد، قال إن الأدلة حتى هذه اللحظة والحالات التي ظهرت على مستوى العالم، إضافة إلى الحالتين اللتين ظهرتا في مصر، كانوا مصابين بأعراض خفيفة جدًا، وبالتالي لا يوجد ما يدل بأنه يسبب مرضًا أشد، أو أنه يرفع نسبة الاحتياج لدخول المستشفيات أو العنايات المركزة، وكذلك لم يثبت أنه لم يؤدِ إلى ارتفاع في معدلات الوفيات، ولهذا فإن منظمة الصحة العالمية ما زالت تقول بأن الخطورة الصحية من هذا المتحور منخفضة، والاهتمام ينصب على قدرته على الانتشار السريع وتجاوز الجهاز المناعي.