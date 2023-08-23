"تاج الدين" عن متحور كورونا الجديد: لا نحتاج لتطعيم جميع المواطنين

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، كيفية التقليل من مشاكل ومخاطر جميع الفيروسات بما فيها المتحور الجديد EG5L ، موضحاً أنه فى هذا الطقس الحار، يحدث بعض الزكام والرشح وبعض الالتهابات التنفسية، وأنه يجب على أى شخص تأتي له أى أعراض تنفسية نتيجة لتلك الفيروسات، أن يعتكف فى المنزل وأن يستعمل المناديل الورقية، وأن يبتعد عن التلامس.

إرشادات رئيس الجمهورية للشئون الصحة والوقاية

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية، المذاع عبر "القناة الأولى"، أنه فى حالة أن الإصابة بتلك الأعراض هي تناول مسكن باراسيتامول عند الحاجة، وفى حال حدوث أى أعراض تنفسية أخرى مثل التهاب الشعب الهوائية، يجب استشارة طبيب أمراض تنفسية.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه لم يحدث حتي الآن أن احتاجت حالة من هذا المتحور الجديد مستشفيات أو رعاية مركزة أو غيرها.

وعن بعض الفئات التي يجب أن تحصل على اللقاحات، قال "تاج الدين"، إن الغالبية العظمى من إصابات المتحور تعالج ببساطة شديدة، ولكن هناك فئات يجب ان تحصل على اللقاحات وهم أكثر عرضة لبعض المخاطر مثل كبار السن ومن تتجاوز أعمارهم 65 سنة وصغار السن والمصابين ببعض الأمراض المزمنة في الجهاز التنفسي والقلب والاوعية الدموية والأورام والسيدات الحوامل والمصابين بأمراض مناعية.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أننا لا نحتاج لتطعيم جميع المواطنين ولكن يجب أن يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية، والذي يعاني من مشكلات بسبب الفيروس لا بد أن يلجأ إلى طبيبه المعالج، ولسنا في حاجة إلى مضادات حيوية أو لقاحات، مناشدًا المصابون بالفيروسات التنفسية بإرتداء الكمامات ولا يخرجوا من المنزل تحت أي ظرف.