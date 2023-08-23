أبرز أعراض متحور فيروس كورونا الجديد 2023 والوضع الوبائي في مصر

يبحث الكثير من المواطنين خلال تلك الفترة عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد EG.5 وهو المتحور الجديدة من فيروس كورونا لذلك يعرض الدستور خلال هذا التقرير أعراض متحور فيروس كورونا الجديد.

أعراض متحور كورونا الجديد 2023

حيث كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد EG.5 تتشابه في الأعراض الأساسية مع متحور كورونا " أوميكرون"، التهاب في الحلق وهو الشعور بالألم عند البلع أو التحدث، كما يحدث سيلان في الأنف وانسداده والتهاب في الأغشية المخاطية المبطنة للجيوب الأنفيه، كما يحدث عطس، وسعال جاف، والصداع وألام العضلات و ضيق التنفس والحمى وارتفاع درجات الحرارة.

قلق عالمي من انتشار متحور كورونا الجديد

وأكد عبد الغفار أن هناك قلق عالمي من متحور فيروس كورونا الجديد خاصة بعد الاعلان أنه متحور مثير للاهتمام ، موضحا أن منظمة الصحة العالمية تراقب الوضع الوبائي في العالم وخاصة الثلاث متحورات التي خرجت من متحور XBB.1.16 "" الذي يعد المتحور الأعلى انتشارا حتى الآن، لافتا إلى أنه تم الإبلاغ عنه فيما يقرب من 101 دولة وتمثل نسب انتشاره عن المتحورات الأخرى أكثر من 25% من جميع المتحورات الأخرى في الفترة من 17 إلى 23 يوليو.

الوضع الوبائي في مصر

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوضع الوبائي في مصر مستقر، وأن هناك متابعة مستمرة من خلال منظومة ترصد قوية تشمل الترصد الروتينى للأمراض التنفسية الحادة للحالات المترددة على العيادات الخارجية أو المحجوزة في المستشفيات، ومن خلال المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا، مؤكدا أنه يتم فحص التسلسل الجيني للعينات المؤكدة معملياً لفيروس كورونا بمعامل الصحة العامة المركزية بشكل مستمر، لمتابعة ظهور المتحورات الجديدة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان رصد حالتي إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم EG.5، الذي ظهر مؤخرا في عدد من دول العالم.

وأكدت الوزارة أن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي، تؤكد إيجابية حالتين لفيروس كورونا من سلالة المتحور أوميكرون EG.5.