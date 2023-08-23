الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا.. ما هى أعراضه؟

فيروس كورونا
فيروس كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار متحور جديد لوباء فيروس كورونا المستجد في ٦٥ دولة حول العالم، وأعلنت عن إصابة ما يقرب من اثنين ونصف مليون شخص به حتى الآن.

 

وحسب موقع Hindustan times، فقد نُشر تقرير عن منظمة الصحة العالمية تحذر فيه من وجود أعراض المتحور الجديد Eg.5 "آيريس"، ولكن بعضها شائع منذ ظهور وانتشار وباء فيروس كورونا المستجد في العالم في عام 2020.


وفي وقت لاحق أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ظهور  متحور  جديد من وباء فيروس كورونا المستجد غير ايريس، اسمه BA.2.86 وتم إضافته إلى قائمة "المتغير الخاضع للمراقبة" حيث أن عدد الطفرات التي يظهرها هائل.

 

وقال الدكتور مارك مارك شاورت استشاري الأمراض المعدية: تراقب منظمة الصحة العالمية حاليًا متغيرًا جديدًا لـ Covid-19 يحتوي على الكثير من الطفرات غير ايريس، وهو الذي يسبب العدوى حاليًا في دول الدنمارك وإسرائيل والولايات المتحدة، أطلق عليه BA2.86، ومدى انتشار واسع للغاية والتغيرات به كبيرة وحتى الان "هو متحور متغير تحت المراقبة وتلك هي اعراضه.

 

الحمى:
العلامة الأكثر شيوعًا لأي عدوى فيروسية، هي أن مرضى كوفيد لا يزالون يعانون من الإصابة ب الحمى، على الرغم من أن شدته يمكن أن تعتمد من مريض لآخر ولكنه عرض أساسي في الإصابة بالفيروس.

 

السعال الجاف المستمر: 
يصاب الأشخاص عند الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد بسعال جاف و مستمر ومزعج ولكن هذا العرض شائع مع كل متحورات الفيروس.


آلام الرأس وألام الجسم:
من الشائع شعور الأشخاص المصابين بألم شديد في الجسم خاصة في منطقة الظهر والكتف ثم يمتد إلى باقي العضلات، وقد يعانون أيضًا من آلام شديدة في الرأس أو الصداع النصفي.

 

التعب الشديد والارهاق: 
تلك علامة شائعة تدل على الإصابة بمتحور وباء فيروس كورونا المستجد  والتي تظهر حتى مع ظهور كل سلالة ولكن شدتها يمكن أن تختلف من شخص لآخر.

 

ألم في البطن:
يشعر المصابين بمتحور فيروس كورونا المستجد ايريس بآلام شديدة في المعدة ويصابون الإسهال والقيء وهي بعض الأعراض الشائعة لدى مرضى كوفيد منذ ظهور الجائحة.


انسداد الأنف واحتقانها: 
يمكن أن يشعر المصابين بانسداد الأنف الشديد أو الشعور بوجود مخاط ولكن لا يقدرون على استخراجه، مما يجعل عملية التنفس من الأنف صعبة للغاية ويؤدي إلى عدم الراحة العامة ويمكن وقتها اللجوء إلى بخاخات الأنف والنفط ولكن يمكن الشعور وقتها بعدم تأديتهم المهمة المطلوبة.

 

التهاب الحلق: 
يمكن شعور  المصابين وكأن هناك شيء عالق في الحلق ، وألم ، وشكة ، وتهيج ، مع صعوبة في البلع.


وجع الاذن:
يمكن شعور المصابين بوجود الم شديد داخل الاذن مصاحب له بعض الالتهابات الشديدة التى تجعل الأشخاص يشعرون بالرغبة في الحكة الشديدة داخل الاذن.

 

انخفاض الشهية:
قد يفقد بعض الناس الشهية أو قد يعانون من التعب من رائحة الطعام ولا يقدرون على شمها.

إرهاق أعراض المتحور الجديد أعراض المتحور احتقان الأمراض المعدية الالتهابات التهاب الحلق التهابات البطن السعال الجاف الصحة العالمية الصداع

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 فى الأسواق

مجلس الوزراء السعودى يوافق على مذكرة تفاهم مع مصر فى مجال الموارد المائية والرى

بيزنس إنسايدر: توقعات بأن تهيمن مصر على سوق الغاز الطبيعى المسال فى أفريقيا

مقاتلات روسية تعترض طائرتى استطلاع فوق البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم

أويل برايس: خطط توسع "البريكس" يعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل