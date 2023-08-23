الولايات المتحدة الأمريكية تعلن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا.. ما هى أعراضه؟

حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار متحور جديد لوباء فيروس كورونا المستجد في ٦٥ دولة حول العالم، وأعلنت عن إصابة ما يقرب من اثنين ونصف مليون شخص به حتى الآن.

وحسب موقع Hindustan times، فقد نُشر تقرير عن منظمة الصحة العالمية تحذر فيه من وجود أعراض المتحور الجديد Eg.5 "آيريس"، ولكن بعضها شائع منذ ظهور وانتشار وباء فيروس كورونا المستجد في العالم في عام 2020.



وفي وقت لاحق أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ظهور متحور جديد من وباء فيروس كورونا المستجد غير ايريس، اسمه BA.2.86 وتم إضافته إلى قائمة "المتغير الخاضع للمراقبة" حيث أن عدد الطفرات التي يظهرها هائل.

وقال الدكتور مارك مارك شاورت استشاري الأمراض المعدية: تراقب منظمة الصحة العالمية حاليًا متغيرًا جديدًا لـ Covid-19 يحتوي على الكثير من الطفرات غير ايريس، وهو الذي يسبب العدوى حاليًا في دول الدنمارك وإسرائيل والولايات المتحدة، أطلق عليه BA2.86، ومدى انتشار واسع للغاية والتغيرات به كبيرة وحتى الان "هو متحور متغير تحت المراقبة وتلك هي اعراضه.

الحمى:

العلامة الأكثر شيوعًا لأي عدوى فيروسية، هي أن مرضى كوفيد لا يزالون يعانون من الإصابة ب الحمى، على الرغم من أن شدته يمكن أن تعتمد من مريض لآخر ولكنه عرض أساسي في الإصابة بالفيروس.

السعال الجاف المستمر:

يصاب الأشخاص عند الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد بسعال جاف و مستمر ومزعج ولكن هذا العرض شائع مع كل متحورات الفيروس.



آلام الرأس وألام الجسم:

من الشائع شعور الأشخاص المصابين بألم شديد في الجسم خاصة في منطقة الظهر والكتف ثم يمتد إلى باقي العضلات، وقد يعانون أيضًا من آلام شديدة في الرأس أو الصداع النصفي.

التعب الشديد والارهاق:

تلك علامة شائعة تدل على الإصابة بمتحور وباء فيروس كورونا المستجد والتي تظهر حتى مع ظهور كل سلالة ولكن شدتها يمكن أن تختلف من شخص لآخر.

ألم في البطن:

يشعر المصابين بمتحور فيروس كورونا المستجد ايريس بآلام شديدة في المعدة ويصابون الإسهال والقيء وهي بعض الأعراض الشائعة لدى مرضى كوفيد منذ ظهور الجائحة.



انسداد الأنف واحتقانها:

يمكن أن يشعر المصابين بانسداد الأنف الشديد أو الشعور بوجود مخاط ولكن لا يقدرون على استخراجه، مما يجعل عملية التنفس من الأنف صعبة للغاية ويؤدي إلى عدم الراحة العامة ويمكن وقتها اللجوء إلى بخاخات الأنف والنفط ولكن يمكن الشعور وقتها بعدم تأديتهم المهمة المطلوبة.

التهاب الحلق:

يمكن شعور المصابين وكأن هناك شيء عالق في الحلق ، وألم ، وشكة ، وتهيج ، مع صعوبة في البلع.



وجع الاذن:

يمكن شعور المصابين بوجود الم شديد داخل الاذن مصاحب له بعض الالتهابات الشديدة التى تجعل الأشخاص يشعرون بالرغبة في الحكة الشديدة داخل الاذن.

انخفاض الشهية:

قد يفقد بعض الناس الشهية أو قد يعانون من التعب من رائحة الطعام ولا يقدرون على شمها.