الأربعاء 23 أغسطس 2023
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مستشار رئيس الجمهورية يوضح أعراض متحور كورونا الجديد (فيديو)

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن أبرز الأعراض وكيفية الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد ومتحور أوميكرون EG 5.

 

وقال "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "القناة الأولى"، إن الدليل على قوة الطب الوقائي فى مصر والفحص المستمر للتسلسل الجيني الخاص الفيروسات، أن أى شىء يحدث يتم ذكره فورًا، مؤكدًا أن ظهور حالات بمتحور أوميكرون EG 5 فى مصر شيء طبيعي، ولكن أهم شيء فى المتحور بالنسبة له، هو مدى انتشاره.

 

وأضاف: "ما يميز المتحور الجديد أنه أكثر انتشارا، وهذا نفس الشيء لكل أنواع فيروس كورونا، وهناك ثلاثة أنواع من المصابين، ومنها مجموعة لا تأتي بها أى أعراض مرضية، ولكن يكون حاملا للفيروس".

 

وعن أعراض المتحور الجديد، قال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أعراضه العظمى بسيطة جدًا، مثل: الرشح والعطس وآلام في الحلق وتكسير في الجسم إلى آخره، موضحًا أن هناك بعض الحالات القليلة، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، من الممكن أن يأتي لهم التهاب فى الشعب الهوائية.

 

ولفت إلى أنه لا يوجد أي خطر حتى الآن فى جميع الدول، مشيرًا إلى أنه فى مصر هناك رصد شديد جدًا لهذا المتحور من الرئيس السيسي وجميع الدولة لطمأنة المواطنين.

تاج الدين الصحة كورونا كورونا الجديد أوميكرون EG 5

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