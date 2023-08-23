الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| الصحة توضح أعراض متحور كورونا الجديد.. وهبوط أرضى فى شارع الحريرى بحلوان

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، "الدستور" يرصد أبرزها في نشرة "أخبار الظهيرة". 

مستشار رئيس الجمهورية يوضح أعراض متحور كورونا الجديد (فيديو)

الدكتور محمد عوض

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أبرز الأعراض وكيفية الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد ومتحور أوميكرون EG 5.

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حقيقة سعى أهلى جدة السعودى لضم ماركو فيراتى

ماركو فيراتي

يحوم الغموض حاليًا حول مستقبل النجم الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

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فيلم "وش في وش" يحصد 5.3 مليون جنيه فى أسبوع

وش فى وش

حقق فيلم وش في وش للنجم محمد ممدوح إيرادات متميزة في دور العرض المصرية، واستطاع الاحتفاظ بالمركز الثاني في الإيراد اليومي لشباك التذاكر، والذي يتصدره فيلم العميل صفر للنجم أكرم حسني. 

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تعليق حركة الملاحة بمضيق البوسفور فى تركيا بعد تعطل سفينة

مضيق البوسفور في

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأنه تم تعليق حركة الملاحة بمضيق البوسفور في تركيا بعد تعطل إحدى سفن الشحن، صباح اليوم، وفقًا لوكالة "رويترز" نقلًا عن وكالات الملاحة التركية.

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هبوط أرضي في شارع الحريري بحلوان وإغلاقه لمدة أسبوع (صور)

هبوط أرضي في شارع

شهد شارع الحريري في حلوان بالقاهرة هبوطًا أرضيًا، ما أدى إلى إغلاق الشارع في الاتجاهين أمام حركة السيارات.

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دار الأوبرا تعلن عن وظائف قيادية شاغرة فى 8 تخصصات

الجهاز المركزى للتنظيم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن وظائف قيادية شاغرة لدى الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية)، فى تخصصات: 

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