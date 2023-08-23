حقيقة سعي أهلي جدة لضم ماركو فيراتي

يحوم الغموض حاليًا حول مستقبل النجم الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية في وقت سابق، إلى اقتراب انضمام فيراتي إلى صفوف أهلي جدة السعودي، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالحصول على خدماته في الصيف الحالي.

يأتي ذلك بعدما استدعى لويس إنريكي، المدير الفني الجديد لفريق باريس سان جيرمان، ماركو فيراتي، وأبلغه بأن النادي لا يعتمد عليه هذا الموسم والبحث عن نادٍ جديد.

رومانو يكشف حقيقة وجود مفاوضات بين ماركو فيراتي وأهلي جدة

ولكن وفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإنه لا يوجد أي مفاوضات من الأساس بين ماركو فيراتي وأهلي جدة السعودي.

وأكد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن الأهلي السعودي لم يفتح باب المفاوضات مع فيراتي بشأن الحصول على خدماته هذا الصيف، رغم التقارير الصحفية التي أفادت بذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف الصحفي "رومانو"، أن مسئولي أهلي جدة لم يدخلوا في محادثات مع إدارة باريس سان جيرمان أو وكلاء فيراتي.

الهلال السعودي يتفاوض مع فيراتي بشأن ضمه هذا الصيف

وأشار الصحفي الإيطالي، إلى اهتمام نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع فيراتي، مؤكدًا أنه النادي الوحيد الذي يُجري حاليًا محادثات مع اللاعب، حيث سبق وتم الاتفاق على الشروط الشخصية بين الطرفين منذ شهر مضى.

وقضى فيراتي 11 موسمًا متتاليًا في باريس سان جيرمان، منذ انضمامه في يوليو 2012، مقابل 12 مليون يورو، قادمًا من نادي بيسكارا الإيطالي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الإيطالي، صاحب الـ30 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2026.