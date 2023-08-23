الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حقيقة سعي أهلي جدة لضم ماركو فيراتي

ماركو فيراتي
ماركو فيراتي

يحوم الغموض حاليًا حول مستقبل النجم الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية في وقت سابق، إلى اقتراب انضمام فيراتي إلى صفوف أهلي جدة السعودي، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالحصول على خدماته في الصيف الحالي.

يأتي ذلك بعدما استدعى لويس إنريكي، المدير الفني الجديد لفريق باريس سان جيرمان، ماركو فيراتي، وأبلغه بأن النادي لا يعتمد عليه هذا الموسم والبحث عن نادٍ جديد.

                          

رومانو يكشف حقيقة وجود مفاوضات بين ماركو فيراتي وأهلي جدة 

ولكن وفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإنه لا يوجد أي مفاوضات من الأساس بين ماركو فيراتي وأهلي جدة السعودي.

وأكد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن الأهلي السعودي لم يفتح باب المفاوضات مع فيراتي بشأن الحصول على خدماته هذا الصيف، رغم التقارير الصحفية التي أفادت بذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف الصحفي "رومانو"، أن مسئولي أهلي جدة لم يدخلوا في محادثات مع إدارة باريس سان جيرمان أو وكلاء فيراتي.

الهلال السعودي يتفاوض مع فيراتي بشأن ضمه هذا الصيف

وأشار الصحفي الإيطالي، إلى اهتمام نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع فيراتي، مؤكدًا أنه النادي الوحيد الذي يُجري حاليًا محادثات مع اللاعب، حيث سبق وتم الاتفاق على الشروط الشخصية بين الطرفين منذ شهر مضى.

وقضى فيراتي 11 موسمًا متتاليًا في باريس سان جيرمان، منذ انضمامه في يوليو 2012، مقابل 12 مليون يورو، قادمًا من نادي بيسكارا الإيطالي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الإيطالي، صاحب الـ30 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2026.

فيراتي ماركو فيراتي أهلي جدة رومانو الاهلي السعودي أهلي جدة السعودي الهلال السعودي

الأكثر قراءة

الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.. اتحاد جدة يتقدم بعرض خيالي لضم صلاح

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

نشاط الرئيس السيسي يتصدر عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء

أخبار فاتتك|نصف مليون وظيفة معرضة للتلاشى فى أمريكا وتفاصيل "مذبحة الوراق"

وزيرة الهجرة: مصر وقبرص تجمعهما روابط أخوية وشعبية وثقافية

بدء امتحانى الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة 2023 دور ثان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل