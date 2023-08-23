فيلم "وش فى وش" يحصد 5.3 مليون جنيه فى أسبوع

حقق فيلم وش في وش للنجم محمد ممدوح إيرادات متميزة في دور العرض المصرية.

واستطاع فيلم "وش في وش" الاحتفاظ بالمركز الثاني في الإيراد اليومي لشباك التذاكر، والذي يتصدره فيلم العميل صفر للنجم أكرم حسني.

وجمع فيلم وش في وش إيرادات، أمس الإثنين، بلغت 725.992 جنيه، ليرتفع بذلك إجمالي إيراداته إلى 5 ملايين و340 ألف جنيه في أسبوع عرض فقط.

واستحوذ فيلم "وش في وش" على اهتمام الجمهور، ونال إشادات واسعة نظرًا لقصته المختلفة.

قصة الفيلم

وتدور أحداث فيلم "وش في وش" حول قصص مختلفة بين كل ثنائي في العائلتين، حيث توجد قصة شريف (محمد ممدوح) وداليا (أمينة خليل)، وقصة وائل (محمد شاهين) وسلمى (أسماء جلال)، وحكاية نانا (أنوشكا) ومهاب (سامي مغاوري)، وحكاية عزيز (بيومي فؤاد) وزينب (سلوى محمد على) وقصة كحول (محمود الليثى) وشيماء (دنيا سامي)، إضافة إلى حكاية سليم (أحمد خالد صالح) ومجدي (خالد كمال)، والفيلم من كتابة وإخراج وليد الحلفاوي.

أبطال فيلم "وش في وش"

الفيلم بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

الأفلام المتنافسة

ويتنافس على إيرادات شباك التذاكر عدد كبير من الأفلام السينمائية، منها فيلم «تاج» بطولة تامر حسني، وفيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة، وفيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي، «خمس جولات» بطولة آدم شرقاوي ونور النبوي، «وش في وش» بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، «العميل صفر» بطولة أكرم حسني، و«ع الزيرو» بطولة الفنان محمد رمضان ونيللي كريم، و«مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، و«البطة الصفرا» بطولة غادة عادل ومحمد عبدالرحمن.