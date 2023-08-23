الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فيلم "وش فى وش" يحصد 5.3 مليون جنيه فى أسبوع

وش فى وش
وش فى وش

حقق فيلم وش في وش للنجم محمد ممدوح إيرادات متميزة في دور العرض المصرية. 

واستطاع فيلم "وش في وش" الاحتفاظ بالمركز الثاني في الإيراد اليومي لشباك التذاكر، والذي يتصدره فيلم العميل صفر للنجم أكرم حسني. 

وجمع فيلم وش في وش إيرادات، أمس الإثنين، بلغت 725.992 جنيه، ليرتفع بذلك إجمالي إيراداته إلى 5 ملايين و340 ألف جنيه في أسبوع عرض فقط. 

واستحوذ فيلم "وش في وش" على اهتمام الجمهور، ونال إشادات واسعة نظرًا لقصته المختلفة. 

قصة الفيلم 

وتدور أحداث فيلم "وش في وش" حول قصص مختلفة بين كل ثنائي في العائلتين، حيث توجد قصة شريف (محمد ممدوح) وداليا (أمينة خليل)، وقصة وائل (محمد شاهين) وسلمى (أسماء جلال)، وحكاية نانا (أنوشكا) ومهاب (سامي مغاوري)، وحكاية عزيز (بيومي فؤاد) وزينب (سلوى محمد على) وقصة كحول (محمود الليثى) وشيماء (دنيا سامي)، إضافة إلى حكاية سليم (أحمد خالد صالح) ومجدي (خالد كمال)، والفيلم من كتابة وإخراج وليد الحلفاوي.

أبطال فيلم "وش في وش"

الفيلم بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

الأفلام المتنافسة

ويتنافس على إيرادات شباك التذاكر عدد كبير من الأفلام السينمائية، منها فيلم «تاج» بطولة تامر حسني، وفيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة، وفيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي، «خمس جولات» بطولة آدم شرقاوي ونور النبوي، «وش في وش» بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، «العميل صفر» بطولة أكرم حسني، و«ع الزيرو» بطولة الفنان محمد رمضان ونيللي كريم، و«مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، و«البطة الصفرا» بطولة غادة عادل ومحمد عبدالرحمن.

وش في وش فيلم وش في وش إيرادات فيلم وش في وش وش في وش محمد ممدوح إيرادات

الأكثر قراءة

الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.. اتحاد جدة يتقدم بعرض خيالي لضم صلاح

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

نشاط الرئيس السيسي يتصدر عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء

أخبار فاتتك|نصف مليون وظيفة معرضة للتلاشى فى أمريكا وتفاصيل "مذبحة الوراق"

وزيرة الهجرة: مصر وقبرص تجمعهما روابط أخوية وشعبية وثقافية

بدء امتحانى الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة 2023 دور ثان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل