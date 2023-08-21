فيلم "وش في وش" يحقق 707 آلاف جنيه إيرادات في خامس أيام عرضه

حقق فيلم "وش في وش" إيرادات أمس الأحد بلغت 707.376 ألف جنيه، منذ طرحه في دور العرض السينمائي منذ 5 أيام.

واحتل فيلم “وش في وش” للنجم محمد ممدوح وأمينة خليل المركز الثاني في الإيراد اليومي لشباك التذاكر.

ويتناول الفيلم قصصًا مختلفة بين كل ثنائي في العائلتين، حيث توجد قصة شريف (محمد ممدوح) وداليا (أمينة خليل)، وقصة وائل (محمد شاهين) وسلمى (أسماء جلال)، وحكاية نانا (أنوشكا) ومهاب (سامي مغاوري)، وحكاية عزيز (بيومي فؤاد) وزينب (سلوى محمد على) وقصة كحول (محمود الليثى) وشيماء (دنيا سامي)، إضافة إلى حكاية سليم (أحمد خالد صالح) ومجدي (خالد كمال)، والفيلم من كتابة وإخراج وليد الحلفاوي.

أبطال فيلم "وش في وش"

الفيلم بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

ويتنافس على إيرادات شباك التذاكر عدد كبير من الأفلام السينمائية، منها فيلم «تاج» بطولة تامر حسني، وفيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة، وفيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي، «خمس جولات» بطولة آدم شرقاوي ونور النبوي، «وش في وش» بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، «العميل صفر» بطولة أكرم حسني، و«ع الزيرو» بطولة الفنان محمد رمضان ونيللي كريم، و«مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، و«البطة الصفرا» بطولة غادة عادل ومحمد عبدالرحمن.

على جانب آخر يستعد النجمين محمد ممدوح وأكرم حسني، لبدء تحضيرات الجزء الثاني من فيلم "بنك الحظ".

ومن المقرر أن يعقد النجمان جلسات عمل مكثفة خلال الأيام المقبلة مع الشركة المنتجة والمخرج أحمد الجندي؛ للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل وترشيح الأبطال المشاركين في الجزء الثاني.