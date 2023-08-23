الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هبوط أرضي في شارع الحريري بحلوان وإغلاقه لمدة أسبوع (صور)

هبوط أرضي في شارع
هبوط أرضي في شارع الحرير بحلوان

شهد شارع الحريري في حلوان بالقاهرة؛ هبوطًا أرضيًا، ما أدى إلى إغلاق الشارع في الاتجاهين أمام حركة السيارات.

وتواصل الأجهزة المعنية عمليات الإصلاح للشارع، حيث استعانت بمعدات وحفار لإعادته لما كان عليه.

وقال شهود عيان من سكان الشارع إن هبوطًا أرضيًا وقع جراء تسريب في خط الصرف الصحي المار أسفل منطقة الهبوط بمدخل عرب راشد.

التصريحات ذاتها أكدها مصدر رسمي، لافتًا إلى أنه يجري تغيير خط الصرف الصحي المتسبب في الهبوط، منوهًا أن أعمال الإصلاح قد تستمر لمدة أسبوع.

ويعد شارع الحريري من الشوارع الحيوية في حلوان حيث يربط عدة مناطق غرب حلوان، إضافة إلى وجود مصنعي الغزل والنسيج والأسمنت.

هبوط أرضي في شارع الحرير بحلوان
هبوط أرضي في شارع الحرير بحلوان
هبوط أرضي في شارع الحرير بحلوان
هبوط أرضي في شارع الحرير بحلوان
هبوط أرضي في شارع الحرير بحلوان
هبوط أرضي في شارع الحرير بحلوان
هبوط أرضي بحلوان هبوط ارضي حلوان شارع الحرير شارع الحرير بالقاهرة

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