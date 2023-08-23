دار الأوبرا تعلن عن وظائف قيادية شاغرة فى 8 تخصصات

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن وظائف قيادية شاغرة لدى الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية)، فى تخصصات: رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، رئيس الإدارة المركزية للموسيقى والنوت الشرقية، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، مدير عام الإحصاء والتقارير والنشر الإلكترونى، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، مدير عام الإدارة العامة للتسويق.

موعد وطريقة التقديم

يبدأ تلقى طلبات شغل الوظائف الشاغرة اعتبارًا من يوم 22/8 حتى 21/9، وتقدم الطلبات بمقر لجنة الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادات بمقر الهيئة "دار الأوبرا المصرية " بأرض الأوبرا – الجزيرة – المبنى الإدارى، وترفق طلبات شغل الوظائف المعلن عنها بالمستندات الآتية:

الأوراق المطلوبة للتقديم

أصل + 6 نسخ تتضمن (طلب شغل الوظيفة- صورة المؤهل- بيان حالة معتمد ومختوم من جهة العمل- شهادة ببيان الجزاءات- أبرز الإنجازات التى تحققت خلال الحياة الوظيفية- بيان مقترحات تطوير الوظيفة- صورة بطاقة الرقم القومى- 7 صور شخصية 4×6).

شروط المتقدمين

يشترط فيمن يتقدم لشغل أيً من الوظائف المعلن عنها توافر عدد من المهارات الأساسية والفنية، فى مقدمتها المعرفة الكافة بإحدى اللغات الأجنبية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى بتطبيقاته المختلفة، المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح، اجتياز التدريب لشغل الوظيفة، القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج وامتلاك مستوى عال من مهارات الاتصال والتفاوض، بالإضافة إلى قضاء مدة بينية مقدارها على الأقل فى وظيفة قيادية فى المستوى الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة لمن هو خارج الجهاز الإدارى.