طبيب مناعة يوضح 10 نصائح للوقاية من متحور كورونا الجديد "ايريس"

حالة من القلق عادت تسيطر من جديد على العالم وذلك بعدما اعتقد الجميع أن وباء كورونا قد انتهي، فمنذ أيام والعالم يسجل حالات إصابة بالمتحور الجديد "EG.5" أو "ايريس"، ما جعل الأمر يدخل في مرحلة الخطر من جديد.

وبالتزامن مع انتشار متحور كورونا الجديد يبحث العديد عن طرق الوقاية للوقاية من المتحور الجديد لكورونا "ايريس"، وتواصلت "الدستور" مع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة مجدي بدران، وقال إن المتحور الجديد تحت المراقبة، ومن المتوقع زيادة زيادة حالات الإصابة به في الأسابيع المقبلة.

وتابع: " الإصابات خلال الأيام الماضية إنذار يحتم تحذير المواطنين في كل دول العالم بالعودة للتدابير الوقائية، والعودة لها من جديد للحفاظ على مكتسبات مصر فى حرب فيروس كورونا التى مازالت مستمرة".

طرق الوقاية من المتحور الجديد

1- ضرورة استخدام الكمامة فى أماكن التجمعات أو بوسائل المواصلات أو قاعات الحفلات وتغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند العطس أو السعال.

2- غسل اليدين بشكل متكرر، مع تطهير الأيدي إما بالماء والصابون أو المطهرات الطبية .

3- الامتناع عن المصافحات أو العناق أو القبلات التي يمكن أن تنقل متحورات فيروس كورونا، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم التدخين.

4- التغذية الجيدة ، لأنها تعزز المناعة وشرب الماء بوفرة وعدم السماح بالعطش .

5- تهوية الغرف والصالات بشكل يومي.

6- النوم مبكراً، وعدم السهر لتقوية المناعة.

7- الحصول على حصة يومية 15 دقيقة من أشعة الشمس، ولتكن قبل الظهر أو بعد العصر.

8- ممارسة الرياضة حيث أنها تعزز المناعة و توفر المزيد من الأكسجين والتغذية للمخ.

9- التطعيم ضد الإنفلونزا من الأمور الهامة جداً للحماية من الإنفلونزا وتغيير مسار العدوى بالكورونا لو حدثت، والتطعيمات هي تطعيم الإنفلونزا الرباعي، وخاصة للمسنين و ذوي الأمراض المزمنة، والحوامل، والأطقم الطبية للحماية من مضاعفات الإنفلونزا التي تتمثل في الالتهاب الرئوي.

10- متابعة التطعيم بلقاحات كورونا، وكل من حصل على لقاح كورونا ومر على تطعيمه 6 أشهر لا بد أن يذهب لمراكز تلقي لقاح كورونا والحصول على جرعة تعزيزية للجهاز المناعي لحمايته وحماية المجتمع من متحورات كورونا الجديدة.