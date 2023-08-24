الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

ما قبل كوفيد.. أعراض كورونا قد تظهر قبل أسبوع من إيجابية التحليل

كوفيد
كوفيد

ينتشر متغير فيروس كورونا الجديد EG.5 بسرعة في أجزاء مختلفة من العالم، وعلى الرغم من أن السلالة جيدة في الهروب من المناعة، إلا أن الأعراض تظل خفيفة، ويقول الخبراء إنها لا تشكل تهديدًا كبيرًا.

لقد تم الإعلان عن EG.5 كبديل مثير للاهتمام وسيتم مراقبته بحثًا عن طفراته، وقد تصبح السلالة هي السائدة في العديد من البلدان مع انتشارها السريع، ومع اكتشاف متغيرات Eris ومتغيرات Omicron الأخرى، أبلغ الناس أيضًا عن ظاهرة "ما قبل كوفيد" والتي تم الإبلاغ عنها حتى في الأيام الأولى للوباء.

وهذا يعني أن الأشخاص تظهر عليهم علامات الإصابة بكوفيد حتى مع وجود اختبار سلبي، وعند إجراء الاختبار مرة أخرى بعد أسبوع أو نحو ذلك، تأتي النتيجة إيجابية.

وقال الخبراء أن السبب في ذلك هو أنه عندما يصاب شخص ما بفيروس مثل Covid-19 يستغرق الفيروس وقتًا للتكاثر داخل الجسم لإحداث أعراض ملحوظة.

يأتي الاختبار الأولي سلبيًا بسبب انخفاض الحمل الفيروسي ويزداد نفس الشيء مع مرور كل يوم، إذا كنت أنت أيضًا تواجه ظاهرة "ما قبل كوفيد" فقم بإجراء الاختبار مرة أخرى بعد أسبوع للحصول على التشخيص الصحيح.

دراسة: عدوى كوفيد-19 مرتبطة بارتفاع ضغط الدم لدى البالغين

تأثير فترة الحضانة

يمكن أن تعزى هذه الظاهرة إلى فترة حضانة الفيروس، عندما يصاب الشخص بفيروس مثل كوفيد-19 يستغرق الفيروس وقتًا للتكاثر داخل الجسم إلى مستويات تؤدي إلى ظهور أعراض ملحوظة.

هذه الفترة بين التعرض للفيروس ويعرف ظهور الأعراض بفترة الحضانة، ويعد إيريس أحد أحدث السلالات الفرعية لفيروس كورونا وتبدأ أعراض متغير إيريس قبل حوالي أسبوع من إمكانية اكتشافه عن طريق الاختبارات، والأعراض هي نفسها تقريبًا.

في حالة إيريس قد تظهر الأعراض قبل أسبوع تقريبًا من الاختبار الإيجابي لأن الفيروس أو مسبب المرض كان موجودًا في الجسم لفترة كافية لإحداث أعراض ملحوظة، ولكن قد يستغرق ظهور الفيروس وقتًا أطول.

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دراسة: التعرض لمستويات عالية من كوفيد يقلل من الحماية من التطعيم

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دراسة: عدوى كوفيد-19 مرتبطة بارتفاع ضغط الدم لدى البالغين

أعراض إيريس

تُرى أعراض مثل احتقان الأنف والعطس والسعال والحمى والتعب بشكل شائع في فترة ما قبل فيروس كورونا، ويمكن أن يستمر هذا حتى الأيام السبعة الأولى من الإصابة، ويُرى مع متغير إيريس أن قابلية انتقال هذا الفيروس أعلى، لذلك يساعد فهم هذا الجدول الزمني في إدارة المرض ومنع المزيد من انتقال العدوى، حيث يمكن للأفراد الذين يعانون من الأعراض اتخاذ الاحتياطات المناسبة وطلب الرعاية الطبية على الفور، مما يقلل من خطر انتشار المرض إلى الآخرين.

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كوفيد إيريس فيروس كورونا الجديد اعراض أعراض كوفيد

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