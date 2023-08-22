دراسة: عدوى كوفيد-19 مرتبطة بارتفاع ضغط الدم لدى البالغين

تشير إحصائيات الدراسة الجديدة إلى أن العديد من المرضى من المحتمل أن يصابوا بارتفاع ضغط الدم في المستقبل.

وفقًا لبحث جديد نُشر في مجلة Hypertension، وهي مجلة تابعة لجمعية القلب الأمريكية، وجد تحليل السجلات الطبية الإلكترونية لأكثر من 45000 شخص أن عدوى Covid-19 ارتبطت بشكل كبير بتطور ارتفاع ضغط الدم.

"في حين أن Covid-19 عادة ما يكون أكثر خطورة لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الموجود مسبقًا، بما في ذلك ارتفاع معدلات دخول المستشفى والوفيات مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من ضغط دم طبيعي، فمن غير المعروف ما إذا كان فيروس SARS-CoV-2 قد يؤدي إلى تطور ارتفاع ضغط الدم".

وهذه هي الدراسة الأولى التي تقارن التطور وعوامل الخطر المرتبطة بارتفاع ضغط الدم المستمر لدى الأشخاص المصابين بعدوى كوفيد-19 بالأنفلونزا، وهو فيروس تنفسي مماثل، يتم تعريف ارتفاع ضغط الدم على أنه وجود أرقام علوية وسفلية أكبر من أو تساوي 130/80 ملم زئبق، وفقًا لإرشادات ACC/AHA لعام 2017 للوقاية من ارتفاع ضغط الدم لدى البالغين واكتشافه وتقييمه وإدارته.

كما يجب أن تزيد هذه النتائج الوعي لفحص المرضى المعرضين لخطر ارتفاع ضغط الدم بعد مرض كوفيد-19، لتمكين التعرف المبكر على المضاعفات المرتبطة بارتفاع ضغط الدم وعلاجها، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والكلى.

وأشار المؤلفون إلى أن الأشخاص في الدراسة كانوا في المقام الأول من مجتمعات ذات وضع اجتماعي واقتصادي منخفض، مما قد يزيد من قابليتهم للإصابة بارتفاع ضغط الدم بعد الإصابة بكوفيد-19، ولا ننكر أنه ربما أسهمت عوامل أخرى أيضًا في تطور ارتفاع ضغط الدم لدى مرضى الدراسة، بما في ذلك آثار العزلة والضغط النفسي والاجتماعي وانخفاض النشاط البدني والنظام الغذائي غير الصحي وزيادة الوزن خلال جائحة كوفيد-19.

وأشار الباحثون أيضًا إلى أنه ستكون هناك حاجة لدراسات متابعة أطول لتحديد ما إذا كانت آثار المضاعفات المرتبطة بكوفيد-19 على تنظيم القلب وضغط الدم قد تحل من تلقاء نفسها، أو ما إذا كانت هناك آثار طويلة الأمد على أنظمة القلب والأوعية الدموية لدى المرضى. .