من الأكثر شدة وحتى الفرق بين الأعراض.. تفاصيل متحوري كورونا "Eris" و"BA 2.86"

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهور متحور جديد من فيروس كورونا على الرغم من انحسار التهديد الوبائي، مؤكدة أنه يستمر في التطور، ومؤخراً تسبب متحوارن من Covid هما Eris أو EG.5 وBA 2.86 في زيادة عدد الإصابة بهم حول العالم.

وتعتبر أعراض Covid أصبحت أكثر اعتدالًا مع مرور الوقت بالتزامن مع المتغيرات الأحدث، حيث زادت الطفرات وأصبحت جيدة في الهروب من المناعة وإصابة الأشخاص بشكل أسرع، في حين تم الإعلان عن EG.5 بدائل للاهتمام، BA 2.86 يسمى البديل تحت المراقبة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وبحسب موقع "hindustantimes" يُقال إن BA 2.86 متحور قوي من هذه السلالة التي لها بعض الأعراض الجديدة المرتبطة بها، ونقدم لكم من خلال هذه السطور لما تطورت كورونا:

لماذا تتطور المتغيرات الأحدث لـ Covid-19

استمر الفيروس المسبب لـ Covid-19 في التطور منذ وقت ظهورة لأول مرة في ديسمبر عام 2019، وعلى مدار الثلاث أعوام الماضية رأي العالم الكثير من المتغيرات المختلفة التي تأتي وتذهب، ولكل من هذه المتغيرات الكثير من الخصائص المشتركة وبعض المتغيرات الأخرى.

ومن الخصائص الشائعة الإرسال لم تتغير حتى الأن سواء متحور بيتا، وغاما، ودلتا، وأوميكرون، فكل هذه المتغيرات هي ناتج من Covid-19، حيث أن ما يحدث هو عندما يتم التعرف على الأشخاص الذين يعانون من أعراض مختلفة لـCovid، ويتم جمع عيناتهم وإرسالها للتسلسل.

التسلسل هو طريقة بسيطة لفهم ما يتكون منه هذا الفيروس، و كل من هذه المتغيرات تتصرف بشكل مختلف لأنها لديها تغيرات مختلفة في التسلسل الجيني.

Eris أو EG.5 و BA 2.86 هما المتحوران الذين ينتشران بسرعة كبيرة وقادران على تجنب مناعة اللقاح أو المناعة المكتسبة من العدوى، وهناك فرق بين EG.5 وBA 2.86 Covid variants، ويتمثل الفرق في:

Eris EG.5 والآخر BA2.86 كلاهما متغيرات من سلالة XBB التي تنحدر من Omicron، والفرق هو تحديد المزيد من حالات إيريس في جميع أنحاء العالم والتي يبدو أن لديها معدلات عالية من قابلية الانتقال.

وBA 2.86 به بعض الأعراض الإضافية الجديدة، حيث يصاب الأشخاص بطفح جلدي، واحمرار العين، وهناك بعض حالات الإسهال، إضافة للحمى والسعال وضيق التنفس والتعب وآلام العضلات والصداع وفقدان الذوق والشم والتهاب الحلق من الأعراض التي يتم الإبلاغ عنها مع عدوى إيريس.

ويعتبر BA 2.86 أعراضه ليست مختلفة عن إيريس، ولكنها تتسبب في تغير مفاجئ، حيث يظهر ذلك الفيروس بسرعة رهيبة ويتطور في وقت قصير جدًا.