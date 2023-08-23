الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"قاتل".. أخصائي تغذية تكشف حقيقة فوائد "نبات الأشواجندا"

نبات الأشواجندا
نبات الأشواجندا

كشفت الدكتورة لمياء هارون أخصائي التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، حقيقة فوائد عشبة الأشواجندا في إنقاص الوزن من عدمه.

 

وقالت، خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC، اليوم الأربعاء، إنه ليس هناك دراسة أو دليل علمي كافي يستطيع أن يؤكد بوجود فوائد لـ “الأشواجندا” التي يتداولها البعض، متابعة أنه عشب يستخدم منذ فترة طويلة لعلاج تقليل الإجهاد والتوتر وتحسين الحالة البدنية والذهنية وتأخير الشيخوخة، ويقال إنه يستخدم لعلاج الوزن المصاحب بزيادة التوتر، ولكن الدراسات غير كافية إطلاقا ولا يوجد دليل علمي قوي للاستناد عليه.

 

وتابعت أن أغلب الدراسات التي نشرت أجريت في المعامل على حيوانات للتجارب لكن لا نعرف تأثيره على جسم الإنسان، فيما أُجريت تلك الأبحاث والدراسات في فترات قصيرة فعند استخدامه على المدى البعيد لا أحد يعلم تأثيره سواء كان مفيد أو له أعراض جانبيه سيئة.

وأشارت إلى أن عشب الأشواجندا يعتبر قاتل لأنه يتدخل مع الكثير من الأدوية ومع حالات صحية كثيرة، ناصحة بعدم استخدامه في الطب البديل، خاصة وأن الشخص الذي لديه أمراض مناعية من الممكن أن يتعارض مع الأدوية المعالجة لهم فتزيد أعراض تلك الأمراض، ولا ينصح باستخدامه تماما.

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