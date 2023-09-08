فحص وتوفير علاج لأكثر من 1000 مواطن ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

القوافل ضمن حياة كريمة

وأشار المحافظ إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

قافلة على مدار يومين

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتضمن الإشارة إلى قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومين "بقرية الدهابية مركز ببا، مكونة من 6 عيادات في 6 تخصصات (الباطنة، الأطفال، النساء، الأسنان، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية، حيث تم الكشف على 1025 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، وإجراء 33 تحليل معمل دم، 37 حالة معمل طفيليات، 8 حالات أشعة واستصدار قرارين للعلاج على نفقة الدولة وتحويل حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

تنظيم ندوات تثقيف

وتضمنت فعاليات القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

وأوضح وكيل الصحة أن الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.