محافظ بني سويف يبحث مع وفد «الصحة» آليات تفعيل مشروع رعايات مصر

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفدا من وزارة الصحة والسكان، لمناقشة تفعيل مشروع رعايات مصر، حيث ضم الوفد: الدكتور حلمي عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة،الدكتور خالد البوهي مدير إدارة الرعايات بالإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، الدكتور ضياء عبد المولى مدير الإدارة العامة للطوارئ بالإدارة المركزية، المهندس أكرم سامي معاون وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، وفي حضور الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتور محمد عمر مدير الرعاية الحرجة بالمديرية.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ، الإجراءات والآليات اللازمة للبدء في تفعيل مشروع رعايات مصر بالتعاون بين مستشفيات التابعة لوزارة الصحة على أرض المحافظة ومستشفى جامعة بني سويف، والذي يستهدف تخفيض قوائم انتظار أسرة الرعاية المركزة والحضانات وإعادة توزيع الحالات بشكل مميكن من خلال نظام مركزي، بهدف سد الفجوة وتحسين مستوى الخدمات بالمنظومة الصحية في مجال الرعاية المركزة بكافة أنواعها والحضانات والطوارئ.

من جانبه أوضح د.حلمى عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية، أن المشروع يسعى لتخفيف الأعباء على المواطنين من خلال التسكين السريع لحالات الرعاية والحضانات من خلال شبكة إليكترونية تضم كافة المستشفيات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي، ويتم من خلاله تحديث يومي لكل أسرة الرعاية المركزة والحضانات والطوارئ وتحديد الشاغر والمشغول منها حتى يتم توفير أسرة الرعاية المركزة المطلوبة للمرضى في أقل وقت ممكن، وذلك عن طريق تمثيل كل الجهات العاملة بالقطاع الصحي داخل المشروع.