الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يفتتح معرض السوق المصري "لحد عندك"

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، معرض السوق المصري باستاد بني سويف الرياضي، والذي يتم تنظيمه بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التجارة والصناعة" الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات "، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، تحت شعار "لحد عندك"، ويشارك فيه 60 عارضًا من شركات ومصانع القطاع الخاص، في الفترة من 7 إلى 21 سبتمبر الجاري.

حضر افتتاح المعرض:النائب حسام العمدة الأمين العام لحزب مستقبل وطن ببني سويف رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب، النائب طه الناظر عضو مجلس النواب والدكتورة مي عسل رئيس الهيئة المصرية للمعارض، وتوني عثمان أمين مساعد حزب مستقبل وطن، المحاسب مصطفى شعبان أمين لجنة الصناعة والتجارة بالحزب، المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، أيمن وفيق رئيس الإدارة المركزية للمعارض والمؤتمرات، وهشام صلاح مدير عام المعارض بالهيئة، وناريمان شحاتة مدير عام الحجز والتعاقد، وشريف مدحت مدير إدارة التسويق المحلي، الدكتور علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية ومسئول المعارض والأسواق بالمحافظة.

محافظ بني سويف يتفقد أقسام وأجنحة المعرض 

وتفقد المحافظ، أقسام وأجنحة المعرض الذي يشارك فيه كبرى الشركات والمصانع المصرية، ويضم العديد من المعروضات مثل: الأجهزة الكهربائية، الصناعات الحرفية واليدوية، الملابس الجاهزة، المفروشات، الصناعات الغذائية، السجاد والموكيت، مستحضرات التجميل، أثاث منزلي ومكتبي، مراتب، أدوات منزلية وذلك في إطار توجيهات القيادة الساسية بالتوسع في إقامة المعارض لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية والمعمرة للتيسير على المواطنين ومحاربة الغلاء.

محافظ بنى سويف يثني على المعروضات والسلع

وأثنى محافظ بنى سويف على المعروضات والسلع التي يوفرها المعرض، مؤكدًا دعمه لأي مشروع أو مبادرة تسهم في دعم جهود الدولة في تلبية احتياجات المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم وإحداث رواج اقتصادي وتنشيط حركة البيع والشراء تنعكس نتائجه الإيجابية على مستوى وجودة حياة المواطنين، مؤكدًا على أهمية تضافر كافة الجهود مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات والأحزاب لتوفير الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين والتيسير في الحصول عليها.

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف مستقبل وطن التجارة والصناعة ستاد بني سويف الوحدة الاقتصادية

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