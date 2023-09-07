الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 60 تعديا على أراضي أملاك الدولة والزراعية ببني سويف

الازالات
الازالات

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد دون تهاون أو تقصير، حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.

وأشرف اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، على سير العمل في ملف إزالة التعديات في المهد والتي تنفذها الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع الزراعة وأملاك الدولة ووحدات المتغيرات المكانية وجهات الولاية بصفة مستمرة للتصدي لأي محاولة شروع في بناء مخالف على الأرض الزراعية بقرى ومراكز المحافظة.

وجرى إزالة 60 حالة بواقع 7 حالات تعد بمركز بني سويف، 9 حالات تعد بمركز ناصر، 10 حالات تعد بمركز الواسطى، 21 حالات تعد بمركز سمسطا و5 حالات تعد بمركز ببا، وحالتين بمركز إهناسيا و6 حالات بالفشن.

ونوه السكرتير العام المساعد عن تكليفات المحافظ بالاستمرار في المتابعة اليومية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.

وفي سياق آخر، استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بمكتبه اليوم، المهندس ممدوح رسلان  رئيس  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، في إطار التنسيق الدائم  بين المحافظة وأجهزة وزارة الإسكان، لمتابعة سير العمل في مشروعات  مياه الشرب والصرف الصحي.  

تمت مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع على مستوى مراكز المحافظة، والتي تنفذها الشركة القابضة، ومن بينها مشروعات: إنشاء وتطوير ورفع كفاءة محطات المياه والرفع والمعالجة بهدف تحسين الخدمة المقدمة في هذا القطاع الحيوى، بجانب مناقشة مستجدات الموقف التنفيذي وآليات الدفع بمعدلات الإنجاز بمشروعات "حياة كريمة"، وكذا مشروعات الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية.

بني سويف تعديات ببا سمسطا أرض زراعية

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