محافظ بني سويف يبحث تحسين منظومة الصرف ببياض العرب الصناعية

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا لمناقشة إجراءات وآليات تحسين منظومة الصرف بمنطقة بياض العرب، بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس محمد عصام رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، وهانى الجويلى رئيس المدينة، المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأحمد سعد مدير المنطقة، الدكتورة أسماء سامي مدير إدارة البيئة ومديري مديريات الطرق والزراعة والري.

استعراض بعض مقترحات تحسين منظومة الصرف بمنطقة بياض العرب

وجرى استعراض بعض مقترحات وإجراءات تحسين منظومة الصرف بالمنطقة والحلول الفنية المطلوبة لمشكلة وجود رشح ببعض المناطق الزراعية والسكنية المجاورة والمحيطة بالمنطقة بالشرقية بمنطقة بياض العرب، ومناقشة تقرير اللجان الفنية التي قامت بدراسة أسباب المشكلة ، وأوصت بعدد من الحلول

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية التنسيق العاجل بين أجهزة المحافظة المختصة وهيئة التنمية الصناعية لتقوم الهيئة بالتعاون في تسريع تنفيذ الحلول المدروسة والتعاون في مزيد من الدراسة الفنية لمسببات المشكلة لتنفيذ الحلول الجذرية لها، ومن أهم هذه الحلول إلزام المصانع بتركيب وحدات معالجة أولية بمعايير قياسية لتصريف نواتج ومخلفات صرفها على شبكات الصرف، مع قيام جهاز شئون البيئة بتكثيف المرور والتفتيش على المصانع لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" قد وصل إلى ما يزيد عن 2 مليار و323 مليون جنيه، استفاد منها 15 ألفا و792 مشروعاً صغيرا، توفر الآلاف من فرص عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015، وحتى نهاية أغسطس الماضي 2023.

أشار محافظ بني سويف، إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها المعنية تسعى من خلال العديد من الجهود المتنوعة بهدف دعم وتحفيز مثل هذه المبادرات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والعمل المتواصل على توفير فرص عمل جديدة لهم خاصة ، والوقوف بجانب الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغير فى تذليل العقبات امامهم وفتح طرق جديدة للتصدير للخارج وتسهيل سبل التمويل.

وأكد محافظ بني سويف، أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات ، وبمشاركة عدد من البنوك المشاركة فى المشروع، بهدف خلق فرص عمل للشباب وذلك من خلال تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك.

وأشار إلى أن هذه المبادرة دعمت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.