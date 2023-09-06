علاقة أمراض القلب بانقطاع التنفس أثناء النوم.. هل تقلل "الستاتينات" أعراضه؟

بغض النظر عن المرضى الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم والذين يستخدمون أجهزة ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP) في الليل، يُنظر إلى دواء خفض الكوليسترول على أنه أظهر إمكانات كبيرة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

علاقة أمراض القلب بانقطاع التنفس أثناء النوم

وفقا لدراسة أجراها باحثون في جامعة كولومبيا، فإن الأدوية الخافضة للكوليسترول المعروفة باسم الستاتينات لديها القدرة على تقليل أمراض القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم بغض النظر عما إذا كانوا يستخدمون أجهزة CPAP في الليل.

يعمل علاج CPAP (ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر) على تحسين جودة النوم وتقليل التعب أثناء النهار لدى الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم. ولكن بناءً على نتائج العديد من التجارب السريرية الحديثة، فإن جهاز الضغط الإيجابي المستمر (CPAP) لا يحسن صحة القلب كما كان يأمل الأطباء في الأصل.

هناك حاجة ماسة إلى طرق بديلة للحد من أمراض القلب لدى مرضى انقطاع التنفس أثناء النوم، لأنه من المعروف أن هذه الحالة تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو أي حدث خطير آخر في القلب والأوعية الدموية.

هل تقلل الستاتينات من أمراض القلب بانقطاع التنفس أثناء النوم؟

قد تكون الستاتينات (فئة من الأدوية الخافضة للكوليسترول) إحدى هذه الطرق، وفقًا للدراسة ، والتي شملت 87 شخصًا تم تشخيصهم مؤخرًا بانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم وكانوا يعالجون باستخدام جهاز CPAP، تم اختيارهم بصورة عشوائية من المرضى لتلقي العلاج إما مع الستاتينات أو الدواء الوهمي.

ووجد الباحثون أن أدوية الستاتينات، وليس جهاز الضغط الإيجابي المستمر (CPAP)، تحمي الأوعية الدموية من التغيرات الالتهابية الخطيرة التي تحدث لدى الأشخاص المصابين بهذه الحالة.

وقد نظر الباحثون على وجه التحديد إلى بروتين CD59، الذي يحافظ على الالتهاب تحت السيطرة عندما يستقر في الأوعية الدموية. وأظهرت دراسة سابقة أجراها فريق جيليك أن بروتين CD59، الذي يحمي الخلايا من نشاط المكملات (مجموعة من البروتينات التي تعزز الالتهاب)، يكون أكثر استقرارًا عندما يكون مستوى الكوليسترول منخفضًا، وبين المشاركين في الدراسة، استقر CD59 بعد أربعة أسابيع من العلاج بالستاتين لخفض الكولسترول، ولكن ليس مع CPAP وحده.

ووجد الباحثون أيضًا أن ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر يزيد بشكل مفاجئ من مستويات الأنجيوبويتين -2، وهو بروتين آخر مرتبط بالالتهابات وأمراض القلب. يُرى ارتفاع مستوى الأنجيوبوتين -2 بشكل شائع في المرضى الذين يخضعون للتهوية الميكانيكية ولكن لم يتم توثيقه مطلقًا بين الأشخاص الذين يستخدمون جهاز CPAP. في هذه الدراسة، خفضت الستاتينات مستويات الأنجيوبوتين -2 لدى المرضى الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم.

وأوضحت الدراسة قبل أن يفكر الأطباء في استخدام الستاتينات للوقاية من أمراض القلب لدى مرضى انقطاع التنفس أثناء النوم، هناك حاجة لتجارب سريرية للتأكد من أن المرضى الذين يستخدمون الستاتينات سيكون لديهم عدد أقل من النوبات القلبية والسكتات الدماغية على المدى الطويل، كما يقول جيليتش.

في الوقت الحالي، يتم وصف الستاتينات لحوالي 8% إلى 13% فقط من المرضى الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم.