الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تعرف على عوامل الخطر وطرق الوقاية من أمراض القلب

امراض القلب
امراض القلب

يعاني الكثير من أمراض القلب التي تعتبر من أكثر الأسباب شيوعًا للوفاة في جميع أنحاء العالم وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وتشمل الأعراض التعب والدوخة وضيق التنفس وآلام الصدر وخفقان القلب، ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات والموت القلبي المفاجئ.

وتستطيع في تلك اللحظة الوقاية من مرض القلب عن طريق اتباع نمط حياة صحي للقلب، ووفقاً لموقع (nhs ) يرصد "الدستور" في السطور التالية استراتيجيات تساعدك على حماية قلبك، وعوامل الخطر التي قد تؤدي لأمراض القلب الوعائية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

عوامل الخطر التي قد تؤدي لأمراض القلب الوعائية

  • اتباع نظام غذائي غير صحي.
  • عدم ممارسة النشاط البدني.
  • التدخين.
  • تعاطي الكحول.
  • ارتفاع ضغط الدم.
  • السكري.
  • ارتفاع الدهون.
  • الزيادة المفرطة في الوزن.

أعراض النوبة القلبية ما يلي:

  • ألم أو عدم ارتياح في وسط الصدر.
  • ألم أو عدم ارتياح في الكتف اليسرى أو المرفقين أو الفك أو الظهر.
  • قد يعاني المريض من صعوبة في التنفس أو ضيق النفس.
  • غثيان.
  • دوخة أو إغماء.
  • تعرق.
  • من الأعراض التي تعانيها النساء بوجه خاص ضيق النفس والغثيان والتقيؤ وألم الظهر أو الفك.

طرق الوقاية من أمراض القلب

  • الإقلاع عن التدخين.
  • عدم تعاطي الكحول.
  • المحافظة على نظام غذائي صحي يشتمل على الخضار والفاكهة وتجنب الكميات الكبيرة من الملح والدهون.
  • ممارسة نشاط بدني بانتظام.
  • تجنب ارتفاع السكري في الدم وارتفاع ضغط الدم وزيادة الدهون في الدم.
  • فيما يتعلق بالوقاية الثانوية من أمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص المصابين بها فعلاً، بما في ذلك داء السكري، يلزم العلاج بالأدوية وفقاً لروشتة طبيبك الخاص.

نظام غذائي مفيد لصحة القلب

  • تناول الخضروات والفواكه
  • الفول أو البقوليات الأخرى
  • اللحوم والأسماك خفيفة الدهون
  • منتجات ألبان قليلة الدسم أو منزوعة الدسم
  • الحبوب الكاملة
  • الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون
أمراض القلب ضيق التنفس أمراض القلب الوعائية أعراض النوبة القلبية النوبة القلبية

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