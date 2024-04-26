الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 26-4-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

تختلف مواعيد الصلاة بداية من اليوم الجمعة بعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر والذي بدأ صباح اليوم الموافق 26 أبريل 2024، ومع اهتمام المصريون بالبحث عن مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي، تعرضها "الدستور" في التقرير التالي. 

مواعيد الصلاة في القاهرة

المدينةفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
القاهرة4:45 ص6:18 ص12:53 ص4:29 م7:28 م8:51 م

 

مواعيد الصلاة في الإسكندرية 

المدينةالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الإسكندرية 4:47 ص6:21 ص12:58 ص4:36 م7:35 م8:59 م

 

مواعيد الصلاة في المحافظات 

المدينةالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
طنطا4:44 ص6:18 ص12:54 ص4:31 م7:30 م8:54 م
المنصورة4:42 ص5:16 ص12:52 ص4:30 م6:29 م8:53 م
الزقازيق4:42 ص5:16 ص12:52 ص4:29 م6:28 م8:52 م
أسيوط4:52 ص5:22 ص12:53 ص4:25 م6:25 م8:45 م
سوهاج4:51 ص5:21 ص12:51 ص4:22 م6:22 م8:42 م
بنى سويف4:48 ص5:20 ص12:54 ص4:29 م7:28 م8:50 م
المنيا4:52 ص5:22 ص12:55 ص4:29 م7:28 م8:49 م
قنا4:48 ص5:17 ص12:47 ص4:18 م7:18 م8:37 م
أسوان4:52 ص5:19 ص12:46 ص4:13 م7:14 م8:32 م
مطروح4:57 ص6:32 ص12:9 م4:47 م7:46 م9:11 م
الغردقة4:41 ص6:11 ص12:43 ص4:15 م7:14 م8:34 م
الخارجـة4:59 ص6:28 ص12:57 ص4:26 م7:27 م8:45 م
الإسماعيلية4:39 ص6:13 ص12:49 ص4:26 م7:25 م8:49 م
دمياط4:39 ص6:14 ص12:51 ص4:29 م7:28 م8:53 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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