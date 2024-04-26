مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 26-4-2024 فى محافظات مصر
تختلف مواعيد الصلاة بداية من اليوم الجمعة بعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر والذي بدأ صباح اليوم الموافق 26 أبريل 2024، ومع اهتمام المصريون بالبحث عن مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي، تعرضها "الدستور" في التقرير التالي.
مواعيد الصلاة في القاهرة
|المدينة
|فجر
|شروق
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|القاهرة
|4:45 ص
|6:18 ص
|12:53 ص
|4:29 م
|7:28 م
|8:51 م
مواعيد الصلاة في الإسكندرية
|المدينة
|الفجر
|شروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الإسكندرية
|4:47 ص
|6:21 ص
|12:58 ص
|4:36 م
|7:35 م
|8:59 م
مواعيد الصلاة في المحافظات
|المدينة
|الفجر
|شروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|طنطا
|4:44 ص
|6:18 ص
|12:54 ص
|4:31 م
|7:30 م
|8:54 م
|المنصورة
|4:42 ص
|5:16 ص
|12:52 ص
|4:30 م
|6:29 م
|8:53 م
|الزقازيق
|4:42 ص
|5:16 ص
|12:52 ص
|4:29 م
|6:28 م
|8:52 م
|أسيوط
|4:52 ص
|5:22 ص
|12:53 ص
|4:25 م
|6:25 م
|8:45 م
|سوهاج
|4:51 ص
|5:21 ص
|12:51 ص
|4:22 م
|6:22 م
|8:42 م
|بنى سويف
|4:48 ص
|5:20 ص
|12:54 ص
|4:29 م
|7:28 م
|8:50 م
|المنيا
|4:52 ص
|5:22 ص
|12:55 ص
|4:29 م
|7:28 م
|8:49 م
|قنا
|4:48 ص
|5:17 ص
|12:47 ص
|4:18 م
|7:18 م
|8:37 م
|أسوان
|4:52 ص
|5:19 ص
|12:46 ص
|4:13 م
|7:14 م
|8:32 م
|مطروح
|4:57 ص
|6:32 ص
|12:9 م
|4:47 م
|7:46 م
|9:11 م
|الغردقة
|4:41 ص
|6:11 ص
|12:43 ص
|4:15 م
|7:14 م
|8:34 م
|الخارجـة
|4:59 ص
|6:28 ص
|12:57 ص
|4:26 م
|7:27 م
|8:45 م
|الإسماعيلية
|4:39 ص
|6:13 ص
|12:49 ص
|4:26 م
|7:25 م
|8:49 م
|دمياط
|4:39 ص
|6:14 ص
|12:51 ص
|4:29 م
|7:28 م
|8:53 م