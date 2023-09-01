دراسة: علاج انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم يقلل أعراض حرقة المعدة

أوضحت دراسة حديثة أن علاج انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (OSA) يمكنه أن يقلل من أعراض حرقة المعدة والسعال والصفير أثناء الليل.

ووفقًا لموقع "hindustantimes"، اقترحت دراسة أن علاج انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (OSA) يمكن أن يقلل أيضًا من حرقة المعدة والسعال والصفير أثناء الليل، كما أن كثيرًا ما يشخر الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم بصوت عالٍ، وقد يستيقظون عدة مرات أثناء الليل، وقد يبدأ تنفسهم ويتوقف، وينتج عن ذلك التعب بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

تعمل أجهزة الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP) عن طريق نفخ الهواء عبر قناع الوجه طوال الليل لمنع مجرى الهواء للمستخدم من الانغلاق، يتم تقديم جهاز CPAP للأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم (OSA) لمساعدتهم على النوم بشكل أفضل، لكن البحث الجديد يشير إلى أن العلاج قد يحقق فوائد إضافية.

وقال قائد الدراسة البروفيسور ثورارين جيسلاسون: “عندما نعاني من حرقة المعدة أو ارتجاع الحمض، نشعر بأن حمض المعدة يتجه نحو الحلق. الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم هم أكثر عرضة بثلاث مرات للمعاناة بانتظام من حرقة المعدة أثناء الليل، كما أن أعراض الجهاز التنفسي، مثل السعال والصفير، أكثر شيوعًا أيضًا، بما في ذلك 822 مريضًا تم تشخيص إصابتهم بانقطاع التنفس الانسدادي المعتدل إلى الشديد، قبل البدء في علاج ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر، شارك المرضى في دراسة النوم أثناء الليل وأجابوا على استبيانات مفصلة عن النوم، بما في ذلك ما إذا كانوا يعانون من حرقة المعدة أو التجشؤ أثناء الليل”.

فبعد عامين من بدء العلاج بضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر، عاد المشاركون في زيارة متابعة مع تقييم جديد. وتمكن الباحثون أيضًا من قياس مدى انتظام استخدام كل شخص لجهاز CPAP عبر البيانات المخزنة بواسطة أجهزة CPAP.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين كانوا يستخدمون أجهزة ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP) بانتظام كانوا أقل عرضة بنسبة 42٪ تقريبًا للمعاناة من حرقة المعدة أثناء الليل، مقارنة بأولئك الذين استخدموا الأجهزة قليلاً أو لم يستخدموها على الإطلاق. يبدو أن هذا الانخفاض في الارتجاع بين مستخدمي CPAP يؤدي إلى انخفاض أكثر من أربعة أضعاف في خطر السعال الصباحي المنتج وانخفاض ما يقرب من أربعة أضعاف في خطر التهاب الشعب الهوائية المزمن.

كما كان مستخدمو جهاز CPAP المنتظمون أقل عرضة للمعاناة من الصفير، لكن البيانات تشير إلى أن هذا كان نتيجة مباشرة للعلاج، وليس بسبب انخفاض الارتجاع الليلي.

يقول الباحثون إنه نظرًا لأن علاج CPAP يبقي مجرى الهواء العلوي مفتوحًا أثناء النوم، فمن المحتمل أن يساعد ذلك الصمام الموجود بين المعدة وأنبوب الطعام على البقاء مغلقًا، مما قد يمنع تسرب الحمض من المعدة، كما إن انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم هو حالة شائعة، وعلى الرغم من أن لدينا طرقًا جيدة لتشخيصها وعلاجها، إلا أن الكثير من الناس لا يدركون أنهم يعانون من هذه المشكلة.

ووفقًا للموقع: “إن الشخير والاستيقاظ المتكرر والتعب أثناء النهار هي علامات ثابتة على انقطاع النفس الانسدادي النومي. تشير هذه الدراسة إلى أن السعال والصفير الذي لا يتحسن مع العلاجات المعتادة والارتجاع الليلي يجب أيضًا اعتبارهما علامات محتملة لانقطاع التنفس أثناء النوم والتي قد تتطلب علاج CPAP”.