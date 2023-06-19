طرق لتحسين صحة النوم خلال الصيف وكيفية التعامل مع الأرق

النوم هو حاجة أساسية لصحة الجسم والعقل، فهو يساعد على تجديد الطاقة والذاكرة والمناعة والمزاج، لكن الكثير من الناس يعانون من مشكلة الأرق، وهو اضطراب في النوم يتمثل في صعوبة الاستغراق في النوم أو الاستمرار فيه أو الشعور بالراحة بعد النوم.

يؤثر الأرق سلبًا على جودة الحياة والأداء اليومي والصحة العامة، وقد يزداد الأرق في فصل الصيف بسبب عوامل متعددة، مثل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وإطالة ساعات النهار، والضغط النفسي، والسفر، والأدوية، وبعض المشروبات والأطعمة.

في السطور التالية، سلط الخبراء بموقع "Health" الطبي، الضوء على أسباب الأرق وقلة النوم في الصيف، وكيفية التغلب عليها ببعض التغييرات في نمط الحياة والعادات الصحية.

الالتزام بجدول زمني للنوم:

حاول أن تنام وتستيقظ في نفس المواعيد كل يوم، حتى تنظم دورة نومك وتجنب التغيرات المفاجئة في ساعات النوم، فإذا لم تستطع النوم بعد 20 دقيقة من الاستلقاء في الفراش، فانهض وافعل شيئًا مهدئًا مثل القراءة أو التأمل، ثم عُد إلى الفراش عندما تشعر بالنعاس.

الانتباه لطعامك وشرابك:

تجنب تناول الطعام أو الشراب قبل موعد النوم بساعتين على الأقل، خاصة إذا كانت وجباتك دسمة أو كبيرة أو تحتوي على نيكوتين أو كافيين أو كحول، فهذه المواد قد تسبب اضطرابات في المعدة أو التبول المتكرر أو التحفيز الزائد للجهاز العصبي.

هيئ لنفسك بيئة مريحة للنوم:

اختر مكانًا هادئًا ومظلمًا وباردًا للنوم، وابتعد عن المصادر المشعة للضوء مثل التلفزيون أو الهاتف المحمول أو الكمبيوتر قبل موعد النوم بساعة على الأقل، استخدم ستائر معتمة أو قناع للعين لحجب ضوء الشمس في الصباح، استخدم مروحة أو مكيف هواء أو بخَّاخ ماء لتبريد جسمك، استخدم فرشات وأغطية وألحفة خفيفة وقابلة للتهوية.

قلِّل من وقت القيلولة خلال النهار:

إذا كنت تحتاج إلى نوم قيلولة نهارًا، فلا تجعلها تزيد عن 20 دقيقة، ولا تأخذها بعد ساعات الظهيرة، فالقيلولة الطويلة أو المتأخرة قد تقلل من نومك الليلي أو تخلِّط دورة نومك.

تضمين الأنشطة البدنية في عاداتك اليومية:

ممارسة الرياضة بانتظام قد تساعد على تحسين صحتك العامة والنفسية والنوم، لكن تجنب ممارسة الرياضة الشاقة قبل موعد النوم بثلاث ساعات على الأقل، لأنها قد ترفع حرارة جسمك وتحفزه، كما ينصح بالحصول على بعض التعرض للضوء الطبيعي خلال النهار، لتنظيم دورة نومك.