الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

طرق لتحسين صحة النوم خلال الصيف وكيفية التعامل مع الأرق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

النوم هو حاجة أساسية لصحة الجسم والعقل، فهو يساعد على تجديد الطاقة والذاكرة والمناعة والمزاج، لكن الكثير من الناس يعانون من مشكلة الأرق، وهو اضطراب في النوم يتمثل في صعوبة الاستغراق في النوم أو الاستمرار فيه أو الشعور بالراحة بعد النوم. 

يؤثر الأرق سلبًا على جودة الحياة والأداء اليومي والصحة العامة، وقد يزداد الأرق في فصل الصيف بسبب عوامل متعددة، مثل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وإطالة ساعات النهار، والضغط النفسي، والسفر، والأدوية، وبعض المشروبات والأطعمة. 

في السطور التالية، سلط الخبراء بموقع "Health" الطبي، الضوء على أسباب الأرق وقلة النوم في الصيف، وكيفية التغلب عليها ببعض التغييرات في نمط الحياة والعادات الصحية.

الالتزام بجدول زمني للنوم: 

حاول أن تنام وتستيقظ في نفس المواعيد كل يوم، حتى تنظم دورة نومك وتجنب التغيرات المفاجئة في ساعات النوم، فإذا لم تستطع النوم بعد 20 دقيقة من الاستلقاء في الفراش، فانهض وافعل شيئًا مهدئًا مثل القراءة أو التأمل، ثم عُد إلى الفراش عندما تشعر بالنعاس.

الانتباه لطعامك وشرابك: 

تجنب تناول الطعام أو الشراب قبل موعد النوم بساعتين على الأقل، خاصة إذا كانت وجباتك دسمة أو كبيرة أو تحتوي على نيكوتين أو كافيين أو كحول، فهذه المواد قد تسبب اضطرابات في المعدة أو التبول المتكرر أو التحفيز الزائد للجهاز العصبي.

هيئ لنفسك بيئة مريحة للنوم: 

اختر مكانًا هادئًا ومظلمًا وباردًا للنوم، وابتعد عن المصادر المشعة للضوء مثل التلفزيون أو الهاتف المحمول أو الكمبيوتر قبل موعد النوم بساعة على الأقل، استخدم ستائر معتمة أو قناع للعين لحجب ضوء الشمس في الصباح، استخدم مروحة أو مكيف هواء أو بخَّاخ ماء لتبريد جسمك، استخدم فرشات وأغطية وألحفة خفيفة وقابلة للتهوية.

قلِّل من وقت القيلولة خلال النهار: 

إذا كنت تحتاج إلى نوم قيلولة نهارًا، فلا تجعلها تزيد عن 20 دقيقة، ولا تأخذها بعد ساعات الظهيرة، فالقيلولة الطويلة أو المتأخرة قد تقلل من نومك الليلي أو تخلِّط دورة نومك.

تضمين الأنشطة البدنية في عاداتك اليومية: 

ممارسة الرياضة بانتظام قد تساعد على تحسين صحتك العامة والنفسية والنوم، لكن تجنب ممارسة الرياضة الشاقة قبل موعد النوم بثلاث ساعات على الأقل، لأنها قد ترفع حرارة جسمك وتحفزه، كما ينصح بالحصول على بعض التعرض للضوء الطبيعي خلال النهار، لتنظيم دورة نومك.

ارتفاع درجات الحرارة اضطراب في النوم الأرق وقلة النوم الحرارة والرطوبة التغييرات في نمط الحياة

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

التشغيل التجريبى لـ«المونوريل» نهاية 2023: وسيلة نقل عالمية بأيادٍ مصرية

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

وزيرة الهجرة: العثور على أشلاء قرب المركب الغارقة قبالة سواحل اليونان

غلق كلي لشارعي أحمد فؤاد نجم والأسمرات لتنفيذ أعمال رفع وتركيب المظلات

حكم جديد ضد الهارب محمد على بتهمة التهرب الضريبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية