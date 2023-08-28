"ولا يهمك".. بحث جديد يوضح فوائد الضحك في الوقاية من أمراض القلب

أمراض القلب هي أحد أهم الأمراض التي تؤثر على صحة الإنسان في العصر الحديث، وقد أظهرت الأبحاث الحديثة والتي نشرها موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطاني، أن الضحك له تأثيرات قوية على الجسم، بما في ذلك قدرته على تخفيف أعراض أمراض القلب وتحسين جودة الحياة للمرضى.

تعتبر أمراض القلب من الأمراض المزمنة التي تحدث نتيجة لعوامل مختلفة، مثل السمنة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكولسترول، والتدخين، كما تتميز هذه الأمراض بأنها تعرض حياة الأشخاص للخطر، وتسبب مشاكل صحية خطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

على الرغم من أن الحمية السليمة والتمرين البدني يوصفان عادة كوسائل للوقاية من أمراض القلب، إلا أن هناك دراسات جديدة تشير إلى فوائد لا تقل أهمية للضحك في هذا السياق، فالضحك يعتبر إحدى أفضل طرق التخفيف من التوتر وتحسين المزاج، واللذان يلعبان دورًا حاسمًا في صحة القلب.

الضحكة الجيدة يمكن أن تساعدك على العيش لفترة أطول

أجرى علماء في البرازيل تجربة لفحص ما إذا كان "العلاج بالضحك" يمكن أن يحسن أعراض القلب والأوعية الدموية، وشملت التجربة 26 شخصًا بالغًا يبلغ متوسط ​​أعمارهم 64 عامًا، وتم تشخيص إصابتهم جميعًا بمرض الشريان التاجي.

شهدت المجموعة الكوميدية تحسنا بنسبة 10% في كمية الأكسجين التي يمكن أن يضخها القلب إلى جميع أنحاء الجسم بينما تحسنت أيضا قدرة الشرايين على التوسع.

تشير الأبحاث إلى أن الضحك يؤثر بشكل إيجابي على القلب والأوعية الدموية بطرق مختلفة. فعند الضحك، يتم توسيع الأوعية الدموية وتحسين انسيابية الدم، مما يزيد من تدفق الدم ويقلل من ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك، يزداد معدل ضربات القلب أثناء الضحك، مما يعمل على تعزيز قوة العضلة القلبية وتحسين وظائفها.

وإلى جانب التأثير الفسيولوجي، يعتبر الضحك أيضًا وسيلة فعالة للتخفيف من التوتر والقلق، وهما عوامل تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فمن خلال تحسين المزاج ورفع مستوى النشاط الجسدي، يمكن للضحك أن يخفف من توتر الأوعية الدموية ويقي من التصلب الشرياني.

لا شك في أن هناك حاجة للبحوث المزيدة لفهم التأثيرات الكاملة للضحك على أمراض القلب والوقاية منها. ومع ذلك، فإن الدراسات الحالية تظهر بوضوح أن للضحك فوائد صحية مثبتة تجعله واحدًا من الأدوات المهمة في مجابهة أمراض القلب.

أكد الباحثون، إن الضحك ليس مجرد أداة لتسلية النفس، بل له تأثيرات قوية على الصحة العامة، حيث أشارت الأبحاث إلى أنه بالإمكان استخدام الضحك كوسيلة فعّالة وسهلة لتخفيف أعراض أمراض القلب وتحسين جودة الحياة، لذلك يجب على الأفراد الاستمتاع بالضحك والإبقاء على نظرة إيجابية تجاه الحياة من أجل صحة القلب المثلى.