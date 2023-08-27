دراسة جديدة.. زيادة الوزن في منتصف العمر تزيد من فرص الوفاة المبكرة

في عصرنا الحالي، أصبحت مشكلة زيادة الوزن منتشرة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، وبالرغم من أن الوزن الزائد يمكن أن يكون مشكلة صحية خطيرة في أي مرحلة من العمر، إلا أن هناك مخاطر إضافية مرتبطة بزيادة الوزن في منتصف العمر.

عندما نتحدث عن مرحلة "منتصف العمر"، فإننا نشير إلى الفترة التي تتراوح من حوالي الثلاثينات إلى الأربعينات من العمر، هذه الفترة قد تكون الفترة الحرجة للعديد من الأشخاص فيما يتعلق بالصحة والعافية.

وفقاً لدراسة جديدة نشرها موقع "ديلي ميل" البريطاني، هناك ارتباط قوي بين زيادة الوزن في منتصف العمر وزيادة فرص الوفاة المبكرة بنسبة الثلث تقريبًا، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب تتضمن عوامل صحية ونمط حياة غير صحي.

أوضح الخبراء، أن زيادة الوزن في منتصف العمر قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، فالدهون الزائدة في الجسم تزيد من ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكولسترول الضار، مما يزيد من احتمالية حدوث مشاكل قلبية وأوعية دموية.

زيادة الوزن في منتصف العمر.. خطر يهدد خياتك

ونوه الخبراء، أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع طفيف في ضغط الدم أو الكوليسترول أو سكر الدم ويحملون القليل من الوزن الزائد هم أكثر عرضة للوفاة في سن أصغر بنسبة تصل إلى 30%، بالإضافة إلى زيادة تعرض الأشخاص لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية خلال الثلاثين عامًا القادمة.

كما أكد الباحثون، أن زيادة الوزن قد تؤثر على وظائف الجهاز الهضمي وتزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض الكبد الدهني.

أشار الباحثون، خلال الدراسة، أن زيادة الوزن قد تؤدي إلى زيادة مستويات الالتهابات في الجسم، فالدهون الزائدة تفرز مواد كيميائية تسبب الالتهاب، وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض الجهاز التنفسي.

أضاف الخبراء، أنه من الممكن تقليل المخاطر من خلال تدابير بسيطة، حيث إن تناول وجبات متوازنة وممارسة النشاط البدني بانتظام وعدم التدخين يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول والتحكم في الوزن، وإذا لم تكن تغييرات نمط الحياة كافية، فيمكن لطبيبك أيضًا تقديم المشورة بشأن الأدوية التي يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر.