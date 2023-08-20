الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

من صحة القلب لتحسين الهضم.. الفوائد الصحية للأطعمة الحارة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعتبر الأطعمة الحارة جزءًا مهمًا من مختلف الثقافات الغذائية حول العالم، وتشتهر بإضافة نكهة حارة وحماسية إلى الأطباق، وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص قد يتجنبون تناول الأطعمة الحارة بسبب التأثيرات القوية على الجسم، إلا أنها تحمل العديد من الفوائد الصحية المدهشة.

ففي السطور التالية أوضح الخبراء بموقع "eatin gwell" بعض الفوائد الصحية للأطعمة الحارة وكيف يمكن أن تؤثر إيجابًا على صحتنا.

 

زيادة سرعة الأيض: 

تعتبر الأطعمة الحارة مصدرًا ممتازًا للفلفل الحار والفلفل الحار الكابسيسين، وهي المركبات المسؤولة عن الحرارة والتوابل في الطعام، وقد أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الأطعمة الحارة يمكن أن يزيد من سرعة الأيض، مما يساعد على حرق السعرات الحرارية بشكل أكبر وزيادة فقدان الوزن.

 

تعزيز صحة القلب: 

تحتوي الأطعمة الحارة على مركبات مضادة للأكسدة مثل الكابسيسين، التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، فهي تساعد في تقليل مستويات الكولسترول الضار والدهون في الدم، وتعزيز تدفق الدم وتحسين وظيفة الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

 

تحسين الهضم:

تناول الأطعمة الحارة قد يساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل الاضطرابات المعوية، فالتوابل الحارة قادرة على تحفيز إفراز اللعاب والأحماض المعديّة، مما يعزز عملية الهضم ويسهل امتصاص المواد الغذائية، كما أن لها تأثير مضاد للبكتيريا والفيروسات التي يمكن أن تتسبب في مشاكل هضمية مثل الالتهابات البكتيرية.

 

تخفيف الألم والالتهاب:

تحتوي الأطعمة الحارة على مركبات مضادة للالتهابات ومسكِّنة للألم، مثل الكابسيسين والبرجرموتين، التي تساعد في تخفيف الألم المزمن وتقليل الالتهابات، وقد تكون الأطعمة الحارة مفيدة لأولئك الذين يعانون من حالات مثل التهاب المفاصل والصداع النصفي وآلام الأعصاب.

 

تحسين المزاج وتقليل التوتر:

قد لا يكون للأطعمة الحارة فقط تأثيرًا على صحة الجسم، بل أيضًا على العقل، فعند تناول الأطعمة الحارة، تفرز الجسم مركبات مثل الإندفارامين والسيروتونين والإندورفين، التي تعزز المزاج الجيد وتقلل من التوتر والقلق.

 

على الرغم من حرارتها القوية، فإن الأطعمة الحارة تحمل العديد من الفوائد الصحية المذهلة، فأن تناول الأطعمة الحارة بانتظام يمكن أن يساهم في تعزيز صحة القلب، وتحسين الهضم، وتحفيز سرعة الأيض، وتخفيف الألم والالتهاب، وتحسين المزاج وتقليل التوتر. 

 

ومع ذلك قد يكون من الأفضل تجنبها أو تقليلها إذا كنت تعاني من حساسية للأطعمة الحارة أو إذا كنت تعاني من حالات طبية معينة، حيث ينصح دائمًا بالتشاور مع أخصائي التغذية قبل تضمين الأطعمة الحارة في نظامك الغذائي.

الأطعمة الحارة صحة القلب تحسين الهضم الصداع النصفى السكتة الدماغية السعرات الحرارية تخفيف الألم والالتهاب

الأكثر قراءة

3 استقالات جديدة في الزمالك بعد رحيل مجلس الإدارة

كشف ملابسات مقطع فيديو اصطدام سيارة بسيدة في الإسكندرية

لليوم الثاني على التوالي.. انخفاض أسعار الغاز الطبيعي العالمية

أستاذ علوم سياسية عن البيان الليبى المشترك: قاهرة الشرق نجحت في تهيئة الأوضاع

أمير كرارة ينافس على جائزة أفضل ممثل دور أول بمهرجان القاهرة للدراما

موعد حفل على قنديل الجديد فى العلمين بعد تأجيله (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة