دراسة حديثة: الأشخاص الذين يعانون من الأرق أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية

أظهرت دراسة حديثة، أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية.

وقالت الدراسة التي نشرت في صحيفة الجارديان البريطانية، إن العلماء في الولايات المتحدة وجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من واحد أو أكثر من أعراض الأرق المبلغ عنها ذاتيًا لديهم خطر متزايد بنسبة 16٪ للإصابة بحالة طبية خطيرة ، مقارنة بمن لا يعانون من أعراض.

وقالوا إن الارتباط كان أقوى لدى المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، حيث كان من يعانون من خمسة إلى ثمانية أعراض معرضون لخطر الإصابة بسكتة دماغية بنحو أربعة أضعاف.

وقال الفريق إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن تحسين نوعية النوم من خلال العلاجات يمكن أن يساعد في تقليل هذا الخطر.

وقال مؤلف الدراسة، الدكتور Wendemi Sawadogo، من جامعة فرجينيا كومنولث في ريتشموند وعضو الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب: “هناك العديد من العلاجات التي يمكن أن تساعد الناس على تحسين نوعية نومهم؛ لذا فإن تحديد مشاكل النوم التي تؤدي إلى زيادة قد يسمح خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بعلاجات سابقة أو علاجات سلوكية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النوم وربما يقللون من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في وقت لاحق من الحياة”.

وشمل البحث أكثر من 31000 مشارك، بمتوسط ​​عمر 61 عامًا، لم يكن لديهم تاريخ من السكتة الدماغية في بداية الدراسة وتم متابعتهم لمدة تسع سنوات في المتوسط.

وسُئل المشاركون عن عدد المرات التي يجدون فيها صعوبة في النوم ، وما إذا كانوا يستيقظون أثناء الليل بانتظام ، وما إذا كانوا يجدون صعوبة في الاستيقاظ مبكرًا جدًا وعدم قدرتهم على العودة إلى النوم ، وكم مرة شعروا بالراحة في الصباح.

وتراوحت الدرجات من صفر إلى ثمانية، مع وجود رقم أعلى يعني أعراضًا أكثر حدة.

وقال الباحثون، إنهم قاموا بتعديل العوامل التي يمكن أن تؤثر على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، مثل تعاطي الكحول والتدخين ومستوى النشاط البدني.

وعلى مدار ما يقرب من عقد من الزمان، كانت هناك 2101 حالة سكتة دماغية: 1300 مع من واحد إلى أربعة أعراض، و436 مع خمسة إلى ثمانية أعراض و365 بدون أعراض.

وقال الباحثون إن الأشخاص الذين يعانون من خمسة إلى ثمانية أعراض للأرق لديهم خطر متزايد بنسبة 51٪ للإصابة بسكتة دماغية.



وأضافوا أن المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا والذين عانوا من خمسة إلى ثمانية أعراض لديهم ما يقرب من أربعة أضعاف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من أعراض.

وفي الوقت نفسه، وجد أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر والذين يعانون من نفس العدد من الأعراض لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 38 ٪ مقارنة مع أولئك الذين ليس لديهم أعراض.

وقال الفريق إن هذا الارتباط كان أكبر لدى مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والاكتئاب.