بعد تحذيرات "الصحة".. 5 أمراض يسببها الافراط في تناول الملح

حذرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من كثرة تناول الملح والافراط فيه، بسبب ما يتركه من آثار سلبية على الجسم ومشاكل صحية كثيرة يتسبب بها.



ونوهت الوزارة في منشور لها، أنها تعالج الكثير من الأمراض التي تصيب الأشخاص بسبب الإفراط في تناول الأملاح من خلال حملة 100 يوم صحة، وناشدت المواطنين بأخذ الحيطة والحذر على صحتهم.



وبحسب موقع "Hindustan times" فقد يمكن أن يتسلل الملح إلى النظام الغذائي بعدة طرق، بدءًا من الأطعمة المعلبة حتى المخللات، فتناول الكثير من الصوديوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بضغط الدم وأمراض القلب ومشاكل الكلى.

وقالت الدكتورة ناميتا نادار، رئيس قسم التغذية بالمستشفى الملكي البريطاني، إن الملح الزائد يمكن أن يسبب احتباس السوائل، وتسرب الكالسيوم من العظام، وإرهاق الكلى، ويسبب مشاكل في القلب، لذلك من المهم جدا الاعتدال في تناول الملح.

الأمراض الشائعة التي يمكن أن يسببها الافراط في تناول الملح

1- ارتفاع ضغط الدم

تناول الكثير من الملح يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل في الكلى.



2- مشاكل القلب والأوعية الدموية

يمكن أن يؤدي تناول الملح الزائد إلى إجهاد القلب والأوعية الدموية، مما يساهم في تصلب الشرايين والنوبات القلبية وغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية.



3- التأثير السلبي على وظائف الكلى

يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح إلى إرهاق الكلى، مما قد يؤدي إلى انخفاض وظائف الكلى وزيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى.



4- احتباس السوائل في الجسم

يتسبب الافراط في تناول الملح في احتفاظ الجسم بالمياه، مما يؤدي إلى الانتفاخ والتورم، خاصة في اليدين والقدمين والكاحلين.



5- هشاشة العظام

يمكن للملح أن يتسرب الكالسيوم من العظام، مما قد يضعفها بمرور الوقت ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام مع التقدم في العمر.



لذا يعتبر الاعتدال في تناول الملح أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة العامة ومنع هذه الآثار السلبية المحتملة التي تؤثر على صحة الإنسان وتجعله عرضة للكثير من الأمراض.