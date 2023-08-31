الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بعد تحذيرات "الصحة".. 5 أمراض يسببها الافراط في تناول الملح

ملح
ملح

حذرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من كثرة تناول الملح والافراط فيه، بسبب ما يتركه من آثار سلبية على الجسم ومشاكل صحية كثيرة يتسبب بها.


ونوهت الوزارة في منشور لها، أنها تعالج الكثير من الأمراض التي تصيب الأشخاص بسبب الإفراط في تناول الأملاح من خلال حملة 100 يوم صحة، وناشدت المواطنين بأخذ الحيطة والحذر على صحتهم.


وبحسب موقع "Hindustan times" فقد يمكن أن يتسلل الملح إلى النظام الغذائي بعدة طرق، بدءًا من الأطعمة المعلبة حتى المخللات، فتناول الكثير من الصوديوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بضغط الدم وأمراض القلب ومشاكل الكلى.

وقالت الدكتورة ناميتا نادار، رئيس قسم التغذية بالمستشفى الملكي البريطاني، إن الملح الزائد يمكن أن يسبب احتباس السوائل، وتسرب الكالسيوم من العظام، وإرهاق الكلى، ويسبب مشاكل في القلب، لذلك من المهم جدا الاعتدال في تناول الملح.

الأمراض الشائعة التي يمكن أن يسببها الافراط في تناول الملح

1- ارتفاع ضغط الدم

تناول الكثير من الملح يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل في الكلى.


2- مشاكل القلب والأوعية الدموية

يمكن أن يؤدي تناول الملح الزائد إلى إجهاد القلب والأوعية الدموية، مما يساهم في تصلب الشرايين والنوبات القلبية وغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية.


3- التأثير السلبي على وظائف الكلى

يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح إلى إرهاق الكلى، مما قد يؤدي إلى انخفاض وظائف الكلى وزيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى.


4- احتباس السوائل في الجسم

يتسبب الافراط في تناول الملح في احتفاظ الجسم بالمياه، مما يؤدي إلى الانتفاخ والتورم، خاصة في اليدين والقدمين والكاحلين.


5- هشاشة العظام

يمكن للملح أن يتسرب الكالسيوم من العظام، مما قد يضعفها بمرور الوقت ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام مع التقدم في العمر.

 


لذا يعتبر الاعتدال في تناول الملح أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة العامة ومنع هذه الآثار السلبية المحتملة التي تؤثر على صحة الإنسان وتجعله عرضة للكثير من الأمراض.

الاملاح وزارة الصحة والسكان الملح ملح الطعام الافراط في تناول الملح ضغط الدم أمراض الكلى

مواد متعلقة

بعد تحذيرات وزارة الصحة منه.. معلومات عن اضطراب ما بعد الصدمة

ذروته اليوم.. خبيرة أبراج توضح تأثير القمر الأزرق على مواليد الأبراج الفلكية

بعد تحذيرات "الصحة".. تفاصيل النظام الغذائي لتعزيز مناعة الجسم ضد الفيروسات

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية اليوم الخميس 31 أغسطس 2023

تعرف على حظ الأبراج الفلكية خلال الربع الأخير من 2023

5 علامات تدل على الانفصال عاطفيا عن الشريك.. احذرها

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 30 أغسطس 2023

"تقنيات متطورة".. أفضل 7 علاجات تجميلية غير جراحية رائجة لعام 2023

الأكثر قراءة

مدبولي يعقد مؤتمرا صحفيا من داخل معبد بن عزرا اليهودي بعد افتتاحه وترميمه

ضبط 36 كيلو هيدرو فى دمياط

نشر 3 قرارات لمجلس الوزراء بشأن محطات صرف صحي في الجريدة الرسمية

القبض على 8 متهمين بالنصب في حدائق أكتوبر

جلس على المقهى فسرق مجهولون سيارته

إصابة 20 مواطنا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال