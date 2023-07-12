بعد تحذير الصحة.. أضرار الإفراط في تناول الملح وكيفية التقليل منه

حذرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من الإكثار من تناول الملح؛ لأن له أضرار جسيمة على جسم الإنسان.

وقالت الوزارة في في منشورها:"خطوة بخطوة ستتوقف عن تناول الملح، ابدأ من الآن وقلل تناولك منه إلى أقل من ٥ جرامات يوميًا".

والاستهلاك الزائد للملح يكون مضر للصحة؛ حيث يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، والكلى، إلى جانب أمراض أخرى.

تقتصر الاحتياجات اليومية للإنسان من الملح على ما يقارب الخمسة غرامات فقط، ولكن الأنماط الغذائية الحديثة تميل غالبًا إلى تجاوز هذا الحد بكثير. في الواقع، يمكن أن يساهم الملح الزائد في الطعام في تحفيز الجسم على الاحتفاظ بالماء، ما يزيد من حجم الدم وبالتالي ضغط الدم. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحميل القلب والكلى بمجهود زائد للتعامل مع هذه الزيادة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإفراط في تناول الملح قد يكون له تأثير سلبي على الكلى، حيث يضطر هذا العضو الحيوي إلى العمل بشكل أكثر كثافة لإزالة الأملاح الزائدة. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى، يمكن أن يساهم الإفراط في تناول الملح في تفاقم حالتهم. لذا، ينبغي للجميع العمل على تقليل استهلاك الملح والتأكيد على الأطعمة الطبيعية والغنية بالألياف والمواد الغذائية الأخرى المفيدة.

إليك عدة نصائح للتقليل من الملح:

1. احذر من الملح الخفي: يتواجد الملح في الكثير من المواد الغذائية المعلبة والمجهزة مسبقًا، وقد يكون صعبًا تحديد كميته الحقيقية. لذلك، اقرأ البطاقات الغذائية وابحث عن المنتجات التي تحتوي على محتوى منخفض من الصوديوم.

2. قلل الأطعمة المعلبة والمعالجة: هذه الأطعمة غالباً ما تكون عالية في الملح. حاول أن تطبخ أكثر في المنزل باستخدام المكونات الطازجة.

3. اختر المكونات الطبيعية: المكونات الطازجة والأطعمة غير المعالجة تحتوي عادة على أقل كمية من الملح. ابدأ بشراء المزيد من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

4. استخدم التوابل والأعشاب الطازجة للنكهة: بدلاً من الاعتماد على الملح لإضافة نكهة للطعام، استخدم التوابل والأعشاب الطازجة أو الجافة، الخل، الليمون، والثوم.

5. قم بتقليل الملح ببطء: قد تكون الطعوم أكثر قبولاً إذا تم تقليل الملح ببطء على مدى أسابيع أو شهور. تبدأ بتقليله بشكل تدريجي حتى تعتاد ذوقك على الأطعمة التي تحتوي على نسبة أقل من الملح.

6. كن على دراية بمقدار الملح الذي تحتاجه: البالغون يحتاجون إلى حوالي 1 جرام من الملح في اليوم، ولا ينبغي أن يتجاوز الأطفال هذا القدر. حاول الحفاظ على تناول الملح داخل هذه النسب المحددة.