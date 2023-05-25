أمراض القلب.. تعرف على أكثر الأمراض الشائعة بين الرجال؟

تنتشر بين الرجال أمراض صحية كثيرة، على عكس النساء، بسبب نمط الحياة المختلف للرجال مثل التدخين الشره أو عدم ممارسة الرياضة وعدم تناول طعام صحي، وعدم إجراء فحوصات طبية دورية.

فالرجال الذين لا يأخذون بجدية صحة عقولهم وأجسادهم قد تتطور لديهم مشاكل صحية خطيرة وعواقبها حقيقية، لذلك قدم موقع “Hamilton health care” الأمريكي تقريرًا عن أكثر الأمراض الشائعة بين الرجال والتي يموت الرجال قبل خمس سنوات تقريبًا من النساء في المتوسط بسببها.

1. أمراض القلب:

يموت الرجال بسبب أمراض القلب أكثر من أي سبب آخر للوفا يمكن للرجال أن يلعبوا دورًا نشطًا في صحة القلب من خلال إدارة عوامل الخطر الفريدة لديهم، مثل تناول نظام غذائي متوازن مع الفواكه والخضروات، والإقلاع عن التدخين، وممارسة التمارين الرياضية والحد من التوتر وإجراء فحوصات منتظمة مثل قياس ضغط الدم أو مستوى الكوليسترول في الدم.

2. السرطان:

يتبع مرض القلب مرض القلب باعتباره السبب الثاني للوفاة بين الرجال الأمريكيين، وتشمل السرطانات الشائعة التي يتم تشخيصها عند الرجال سرطانات الجلد والبروستاتا والقولون والمستقيم والرئة، بسبب عدم اتباع نمط حياة صحي مثل وضع واقي الشمس، والحد من تناول اللحوم المصنعة أو الحمراء، والإقلاع عن التدخين .

3. مرض السكري:

مقارنة بالنساء، الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 عند انخفاض الوزن ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن أجسام الذكور بها دهون أكثر في البطن، الأمر الذي يزيد في حد ذاته من خطر الإصابة بهذا المرض المزمن.

يجب ممارسة المزيد من التمارين الرياضية للتقليل هذه المخاطر.

4. ضعف الانتصاب:

يعتبر ضعف الانتصاب شائعًا عند الرجال، وخاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، ويمكن أن يساعد العلاج مثل الأدوية، ويمكن أن يكون الإقلاع عن التدخين تأثير وقائي أيضًا.

5. فيروس الورم الحليمي البشري والأمراض المنقولة جنسياً الأخرى:

باعتباره أكثر أنواع العدوى المنقولة جنسياً شيوعاً، غالباً ما يتعافى فيروس الورم الحليمي البشري من تلقاء نفسه ومع ذلك، يمكن لبعض الرجال المصابين بفيروس الورم الحليمي البشري تطوير بعض المشاكل الصحية مثل سرطان القضيب أو الثآليل التناسلية من العدوى و تعتبر الواقيات الذكرية أيضًا إجراءً هامًا للوقاية من فيروس الورم الحليمي البشري وغيره من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

6. انخفاض هرمون التستوستيرون:

يبدأ هرمون التستوستيرون في الانخفاض في آواخر الأربعينات عند الرجال ولكن إذا تسبب هذا الانخفاض الطبيعي في ظهور أعراض غير مرغوب فيها مثل انخفاض الدافع الجنسي أو صعوبة التركيز، يجب الذهاب إلى الطبيب فورًا وعمل فحص دم للتحقق من مستويات الهرمون.

7.السكتة الدماغية:

تحدث السكتة الدماغية عند انسداد أو تمزق شرايين الدماغ يمنع أي من هذين الحدثين الخلايا من الحصول على الأكسجين، مما يتسبب في موت أجزاء من الدماغ هذا الحدوث هو سبب رئيسي للوفاة والعجز للبالغين، يمكن للحالات الطبية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وقد تؤدي بعض السلوكيات مثل التدخين إلى زيادة مخاطر الإصابة.